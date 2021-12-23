結合本身社群服務 Parler宣布擴展NFT市場
過去成為前美國總統川普支持者主要發言討論平台，因而大幅走紅的Parler，計畫將旗下業務擴展至NFT (非同質化代幣)市場。
由於近期NFT議題快速走紅，成為不少品牌業者競相進駐市場趨勢，因此Parler此次透露將進駐NFT市場，顯然也是希望能趕上市場腳步，藉此爭取更大發展機會。
目前暫時還無法確認Parler將如何布局NFT市場，但從近期協助前美國第一夫人梅蘭妮亞川普 (Melania Trump)成立一間NFT與區塊鏈技術公司，加上稍早宣布將藉由旗下社群互動平台推動NFT數位化產品，或許將使Parler服務能進行NFT交易。
除了Parler即將進軍NFT市場，LINE日前也宣布將由旗下子公司LVC Corporation於2022年春季推出LINE NFT平台，讓使用者能互相NFT數位物品，同時透過次級市場販售NFT數位物品時，原本創作者亦可透過區塊鏈方式獲得分潤。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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