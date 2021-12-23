結合本身社群服務 Parler宣布擴展NFT市場

IC 設計大廠聯發科在 11 月發表了全新的手機晶片「天璣 9000 」，是由台積電 4 奈米製程所打造，主要應用對象為 Android 高階旗艦機，當時官方就有秀出天璣 9000 在安兔兔上的跑分，超過 100 萬分，直接甩開高通 S888+，也讓人好奇天璣 9000 的實際效能到底如何。而這個謎底，已經由中國媒體「極客灣」為大家解開！

2021-12-23 15:50