整合旗下5G網路等資源 遠傳打造全台第一個5G元宇宙加速器

因應近期元宇宙 (metaverse)應用趨勢，遠傳今日 (12/21)宣布成立全台第一個5G元宇宙加速器，預計組隊共創元宇宙經濟商機。

遠傳表示，5G元宇宙加速器將包含兩大共創計畫，分別為遠傳心生活共創平台與遠傳大人物生態圈，將以涵蓋大數據、人工智慧、物聯網，以及資安、雲端、能源、車經濟等核心能力，加上遠傳旗下5G網路應用資源，結合新創團隊創新想法，聚焦消費應用與企業整合兩大方向，藉此推動元宇宙虛擬經濟商機。

而推動元宇宙應用發展，背後更需配合高速網路，以及藉由網路帶動的雲端運算等應用，因此遠傳也強調旗下5G網路已經能符合推動元宇宙相關運算資源。

同時，遠傳也說明本身具備雲端、能源、影音、電商、資安等產業資源，並且能透過「5G大人物」技術團隊專業業務與行銷能力，同時結合遠東集團旗下資源，將提供新創團隊各類開發工具、系統、導師、場域驗證，以及商轉等協助，藉此縮短「嘗試錯誤」摸索期，讓新創團隊能透過遠傳旗下資源更快投入元宇宙應用發展。

遠傳5G元宇宙加速器將從即日起招募新創團隊，目標每年扶植15個新創團隊，預計明年3月進行初審，獲選團隊將獲得遠傳提供商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等豐沛的資源，並且於明年第三季參與Demo Day成果發表會。

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