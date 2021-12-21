網祭2招加速買AirPods 3 這裡買更便宜、直接快26天到貨
等了好久，蘋果AirPods 3終於在昨（20）日在官網無預警開賣，售價5990元的AirPods 3，下訂後需等1個月左右，需等到過年前才能拿到，讓網友直呼「是否太久」。而網友也有發現，有2招可以讓到貨速度增加，甚至還更便宜！
12月20日悄悄在蘋果官網開賣的AirPods 3，若昨日至蘋果官網下訂，最快得等到2022年的1月26日才會到貨，今日下訂也只延後1天至2022年1月27號到貨，似乎買氣沒有像先前iPad Mini 6和新版Macbook Pro一樣搶翻天，PTT的iOS版的網友也認為，「要等那麼久實在想不通」。但有網友眼尖發現，若在官網下訂時加上「個人化的鐫刻服務」，就會提早2至3天到達，表示「加雷射比較快是怎樣」。
而AirPods 3為全球保固，因此不管在哪個國家買都有保障，不少網友就推薦可至日本亞馬遜（日亞）及美國亞馬遜（美亞）下訂，像是日亞可以退稅外，含運費及預收關稅約台幣5千7以內，最快能在2022年1月1日到達，比在台灣買快了26天；網友從美亞下訂加上轉運費只要約4100台幣左右，令不少網友直呼好便宜，認為「臺灣盤子價」！不過美亞網站目前顯示缺貨。
AirPods 3外觀很像AirPods Pro，但採半入耳式設計，且沒有抗噪與通透功能；與AirPods 2相比，當時它在台灣上市搭配無線充電盒要價6490元，這次AirPods 3直接配MagSafe充電盒，可無線充電，耳機也多了抗水抗汗、支援空間音訊，只需5990元，網友表示「誠意滿滿」。
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