POCO M4 Pro 5G售價5999元起 搭載聯發科天璣810搶攻入門5G手機市場

先前已經在印度市場推出的POCO M4 Pro 5G，今日 (12/20)正式在台灣市場推出，標榜搭載聯發科天璣810處理器、支援33W Pro快充、並且搭載支援90Hz畫面更新率、Full HD+解析度螢幕，預計搶攻中入門5G連網手機市場。

硬體規格方面，POCO M4 Pro 5G採用天璣810處理器，配置4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，螢幕則採用6.6吋、Full HD+解析度與90Hz畫面更新率的DynamicSwitch LCD面板，本身也支援5G雙卡雙待，電池則配置5000mAh電量，支援33W有線快充，機身配色提供冷酷藍、動力黑、活力黃三種選擇。

相機部分，POCO M4 Pro 5G採用1600萬像素視訊鏡頭，主相機則分別搭載5000萬像素廣角鏡頭，以及800萬像素、119°超廣角鏡頭，並且支援夜景拍攝模式。

建議售價部分，POCO M4 Pro 5G將以新台幣5999元起跳價格銷售，其中4GB記憶體與64GB儲存容量版本僅提供冷酷藍、動力黑兩款配色，而6GB記憶體與128GB儲存容量版本則提供冷酷藍、動力黑、活力黃三款配色，建議售價則是新台幣6999元。

其中，4GB記憶體與64GB儲存容量版本將在12月20日開放蝦皮商城POCO官方旗艦店銷售，6GB記憶體與128GB儲存容量版本則從12月20日下午2點起透過POCO官網，以及PChome 24h購物POCO旗艦館線上開賣。

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