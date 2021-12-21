今年天貓雙11活動全面上雲 峰值運算成本降低達50%

在今年天貓雙11活動結束後，阿里巴巴強調今年活動藉由全面上雲的措施，大幅降低電商促銷期間產生環境影響成本，亦即整個交易鏈路背後的碳排放和碳成本。

依照說明，今年雙11活動期間的峰值運算成本降低達50%，而淘寶天貓上每萬筆訂單交易的運算成本更降低30%。

阿里巴巴表示，從2014年採用自主研發OceanBase資料庫乘載雙11活動期間的交易量，更從2015年起採用全球最大規模混合雲架構，而在2019年更將核心交易系統移轉到雲端，透過上雲架構維持服務運作穩定性，同時也降低整體碳排放等環境影響成本。

而今年的雙11活動中阿里巴巴更在天貓商城推出「綠色專區」，並且在旗下菜鳥物流平台採用了更環保的包裝材料，以及利用智慧交易合單減少碳排放，同時所有業務更全面移到雲端，藉由雲原生架構實現100%上雲。

阿里巴巴集團首席技術官程立表示：「雙11期間實現了大量的商品交易，然而商品從生產、交易、流通到運輸都會產生碳排放，阿里巴巴集團始終在思考如何降低整個交易鏈路背後的碳排放和碳成本。雲端是數位經濟、數位社會最重要的能力之一，雲端計算本身就可以讓算力的效率實現大幅的提升，為節能減碳作出重大貢獻。」

阿里巴巴集團從資料中心、晶片、演算法等技術切入，透過三大面向大幅降低交易背後的碳成本，其中包含讓資料中心更環保，例如位在中國河北張北及杭州仁和的資料中心，便採用風能、浸沒式液冷散熱技術等再生能源，在雙11期間就讓張北資料中心減少多達2.6萬噸的碳排放量，相當於100萬棵樹木一年吸收的二氧化碳總量。

另外也讓資料中心利用率提高，藉由雲端模式和技術架構，透過雲原生架構型態提升資料中心的利用率，並且減少不必要的能源損耗。同時，藉由晶片運算最佳化及綠能運算模式，更能進一步降低資料中心排碳量，其中透過阿里巴巴旗下達摩院研發、雙11期間應用在淘寶搜索的AI推理晶片「含光800」，運算效率相比傳統GPU提升近2倍，每單位算力能源損耗更能降低58%，配合阿里巴巴自主研發全球最大規模AI預訓練模型M6，讓資料中心碳排放量進一步降低。

對於阿里巴巴集團推動減碳技術革新的初衷，程立補充：「當今企業不能只看業務增速，更要看長期推動永續發展的進度，以及能為社會創造什麼樣的價值。當今社會對於綠色技術的需求還在爆發式地增長中，如鋼鐵、電力、煤炭等產業減碳的需求日增，而普通消費者對綠色物流、低碳商品等也有著更高的期待，這些對雲端產業、對阿里巴巴而言都是全新的機遇，也是全新的挑戰。」

「技術創新是推動節能減碳的有力助手，也是阿里巴巴為社會創造永續發展價值的重要體現。以雙11為契機，我們期待和合作夥伴、商家、企業、消費者共同努力，繼續推動永續發展的技術進步。」程立說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》