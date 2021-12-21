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三星傳內部組建「特別團隊」設法提昇中國市場發展動能

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈高層人事異動，確認由原電子影像顯示業務負責人韓鐘熙 (Jong-Hee Han)成為公司新任執行長，並且擔任副董事長，同時也宣布將消費電子與行動業務合併SET部門名稱，更在後續將部門名稱調整為「DX」，相關消息透露三星為了重整中國市場布局，在內部成立中國業務創新團隊 (China Business Innovation Team)，預計提高中國境內手機、半導體等業務成長。

以目前市場發展來看，雖然三星在全球市場獲得顯著成果，手機出貨量更在全球市場躋身龍頭位置，但在中國市場發展卻不理想，尤其在小米、OPPO、vivo、榮耀等品牌持續夾擊之下，三星從2019年在中國手機市場出貨佔比已經降到1%以下，即便三星推出旗下螢幕可凹折手機吸引市場，卻可能因為小米等業者開始打造價格更親民的螢幕可凹折手機再度失利。

因此為了重振中國市場，三星內部組建中國業務創新團隊，分別由行動裝置、家用電器、顯示器及半導體部門成員組成，並且直接向新任執行長韓鐘熙匯報，預期將透過內部資源整合方式提昇中國市場發展規模。

目前三星在中國市場已經擴大與vivo合作處理器產品，使旗下Exynos處理器開始應用在vivo旗下中高階手機，或許接下來也會擴大與更多中國品牌合作。而在手機鏡頭感光元件應用部分，目前三星也積極與中國手機品牌合作，將旗下感光元件應用各品牌手機。

不過，在中國市場手機品牌快速成長，甚至開始在海外市場擴大布局，同時更以相對更親民價位吸引消費市場的趨勢下，三星能否在中國手機市場突破，同時持續穩固國際市場市佔，顯然會面臨更大壓力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 半導體 三星

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