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解決城市運作效率的Sidewalk Labs宣布解散 團隊將併入Google體系

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在2015年6月成立，目標解決城市運作效率的子公司Sidewalk Labs，稍早宣布將使公司解散，並且將相關產品及技術團隊移轉至Google體系。而從創立以來，始終擔任Sidewalk Labs執行長的Daniel Doctoroff，則會辭去執行長身分，原因是被檢驗出有遺傳性硬化症 (ALS，漸凍人)家族疾病，因此決定多留些時間給家人，並且投入個人在2010年創立的Target ALS硬化症研究組織。

Sidewalk Labs在創立之際，就曾提出讓紐約市電話亭能提供以廣告支撐的免費Wi-Fi服務，並且增加讓手機充電、免費市區通話，以及透過觸控操作的市區資訊與大眾運輸系統查詢等服務，後續發展更曾在2017年於加拿大多倫多發起名為Quayside的智慧城市計畫，將導入自動駕駛車輛、以創新技術回收居家垃圾、特殊自行車專用道，以及全新建築設計，同時以監控攝影機等裝置即時記錄空氣品質與城市內人群活動。

不過，Quayside計畫後來面臨不少爭議，當地居民擔心個人隱私外洩，同時也拒絕成為實驗性計畫的「白老鼠」，即便計畫從原本規劃的800英畝 (323萬平方公尺)面積縮減為12英畝 (約4.8萬平方公尺)，最終仍在諸多反對壓力情況下，在去年5月以新型冠狀病毒疫情影響為由正式取消計畫。

在執行長決定離開，同時公司也準備併入Google體系情況下，Sidewalk Labs團隊接下來將由原本城市產品總裁Prem Ramaswami及技術長Craig Nevill-Manning負責帶領，而原本停車管理服務Pebble、大樓電力管理服務Mesa、房地產設計工具Delve，以及家用電力管理服務Affordable Electrification，都會成為Google旗下產品，至於原本計畫成立製造大型木造結構建築的自動化工廠Canopy Buildings，則會併入Google母公司Alphabet。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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