Motional與Uber合作自駕車餐飲外送 福特則用自駕車為年長者遞送食材

自駕車新創公司Motional宣布與Uber合作，將使位於加州聖塔莫尼卡的Uber EATS用戶，從明年起可以透過Motional旗下自駕車輛送餐，或是遞送生鮮食材。

此次與Uber合作自駕車輛，是以現代Ioniq 5全電車款為基礎打造，但Motional並未透露具體投入服務使用車輛數量等細節。不過，相比Waymo、Cruise、Nuro、Weride及Zoox等自駕車公司，Motional因為尚未取得許可，因此在旗下自駕車運作時，仍須配置一名隨車工作人員。

而Motional說明會在不同駕駛環境等條件下進行測試，以利在各類不利於行車情況下順利導航運作，並且完成與Uber EATS合作餐飲及生鮮食材遞送服務。

除了與Uber合作，Motional先前也與Lyft聲明將在2023年於拉斯維加斯提供無人計程車搭乘服務，並且在今年夏季宣布在加州擴大業務發展，其中包含在洛杉磯建立營運團隊，藉此協助在公開道路上進行測試需求。

至於目前同樣投入自駕車發展的福特，近期也著手在底特律西南部密西根中央車站區測試以自駕車協助遞送生鮮食材，讓不方便出遠門採購的年長者能更方便取得生活所需品。其中，自駕車是由福特旗下全資子公司Quantum Signal AI打造，並且在底特律研發中心及一棟高齡共同公寓之間的固定路線上，以低速來回行駛，車上配置隨車人員，同時由福特遠端營運團隊即時監控，避免自駕車輛在運作過程發生意外。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》