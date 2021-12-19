Intel構思元宇宙、虛擬視覺運算模式 透過網路取用他人電腦算力提升顯示效能

針對未來筆電等裝置端的顯示運算，Intel提出可透過網路連線方式，借助鄰近運算裝置提昇遊戲顯示效能的方法，同時也能應用在未來元宇宙、線上虛擬視覺體驗。

由於一般筆電所搭載顯示運算效能有限，若是要對應執行高效能需求的遊戲，通常會需要透過雲端協同運算方式，或是藉由串流技術輔助運算。但是持續藉由遠端資料中心協助運算，同時也會考驗當下網路傳輸表現，即便在目前傳輸速率更高的5G網路環境下，依然有可能因為其他因素影響產生延遲。

而在Intel資深副總裁暨加速運算系統與顯示事業群總經理Raja Koduri說明中，表示能透過名為「Continual Compute」的運算方式，讓使用者能透過無線網路連接方式，藉由點對點連接方式借助他人電腦上的顯示效能分攤運算需求，使顯示效能有限的筆電也能對應更高運算需求。

在未來越來越多元宇宙應用，以及擴增實境、虛擬實境等全新運算平台普及化，意味日後除了仰賴遠端資料中心協同運算，亦可透過連接距離更短的鄰近裝置提昇運算效能，藉此降低網路連接影響整體運算效率情況。

由於是以點對點連接方式，透過網路上眾多電腦分攤運算效能，因此能以更有效率方式透過網路連接足夠顯示算力。同時對分享顯示算力的電腦而言，由於僅分攤其中部分效能，對於本身顯示運算效能並不會產生太大影響。

不過，目前此運算方式仍處於構想階段，暫時尚未有具體實際應用，但也能窺見Intel未來在顯示運算模式發展的不同可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》