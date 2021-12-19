2021年是無人機宅配業務起飛！Google Wing送貨量增加600%以上

圖片及資料來源：DroneDJ、Wing

Google 母公司 Alphabet 旗下無人機子公司 Wing 在 2011 年投入實驗。經過十年的開發、測試和試驗，如今 Wing 公司稱 2021 年是無人機宅配業務起飛的一年，光是這一年的宅配業務量就比 2020 年增加了 600% 以上。Wing 表示這一年不只是公司現有的服務加速成長，更展現對新服務的強烈興趣。

Wing 新聞稿指出，公司 2021 年在美國、澳洲、芬蘭進行了超過 140,000 件無人機宅配業務，比 2020 年成長 600% 以上。

在澳洲部分，Wing 與澳洲零售與地產商 Vicinity Centers 合作，在澳洲昆士蘭州洛根（Logan）建造世界上第一個屋頂無人機宅配工作平台。這平台有兩大關鍵優勢，第一是充分利用閒置的屋頂空間，讓宅配業能縮小經營面積，但擴大宅配數量；第二是 Wing 無人機與零售商合作也就代表可吸引現有消費者。

圖片及資料來源：DroneDJ、Wing

另外，在美國 Wing 將在德州達拉斯推出無人機宅配，並將與當地零售商整合，實現從店面送到府的空運宅配功能。

整體來說， 2021 年對 Wing 來說是起飛的一年，但在 2022 年將面臨更大的計畫，據報導為了為了讓無人機飛行更容易取得飛行許可，Wing 將與美國聯邦航空管理局 (FAA) 合作在美國推出免費的 OpenSky 無人機飛行應用程式，透過 Wing 無人機以及先進的飛行規劃和航線選擇將能夠在更擁擠、更複雜的都會區環境下進行無人機宅配服務。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》