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傳蘋果組建團隊打造Wi-Fi無線網路晶片 降低仰賴博通、Skyworks供應需求

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果新職缺內容顯示，將在南加州組建新工程團隊開發無線網路晶片，藉此取代由博通、Skyworks等業者提供晶片產品，藉此降低對第三方業者供應依賴。

依照職缺內容說明，蘋果將招募數十名工程人員開發無線網路晶片，並且要求必須有豐富數據晶片與其他無線相關半導體設計經驗，而工作地點則在南加州爾灣 (Irvine)，這裡同樣也有博通、Skyworks等業者設置辦公室，因此蘋果有可能藉此挖角技術人員。

而此項發展，顯然也是蘋果持續朝向全自主架構設計布局一部分，藉此降低對外仰賴第三方業者供應產品比重。

在此之前，蘋果也已經開始組建自有無線通訊技術團隊，並且在Qualcomm位於聖地牙哥總部地區招募工程人員，市場更傳出蘋果將在2023年推出自有無線通訊晶片，預計透過收購Intel行動通訊技術團隊打造自有5G連網晶片，並且降低對Qualcomm晶片仰賴程度。

目前蘋果仰賴博通、Skyworks等業者所提供無線網路晶片，主要用於Mac等機種，另外也包含應用在新款iPhone的U1超寬頻晶片等，而目前蘋果訂單約佔博通營業額的20%，更在Skyworks營業者佔下高達60%比例，若未來蘋果不再透過博通、Skyworks提供無線網路晶片，勢必會產生更大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 蘋果 博通

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