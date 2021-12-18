「美國PTT」Reddit將申請掛牌上市 預計對外籌集7億美元資金

被稱作「美國PTT」，同時也是美國前五大流量排名網站的Reddit，稍早發出聲明表示將申請掛牌上市，預計對外籌集7億美元資金。

Reddit在今年9月就曾傳出準備掛牌上市消息，而在今年8月市場估值則已經增加至100億美元，並且希望透過掛牌上市募集更多發展資金。

而Reddit最早是在2005年6月下旬於舊金山成立，使用者能免費申請註冊，本身以類似BBS形式運作，讓使用者能透過文字或連結發表內容，同時可以讓其他使用者針對貼文內容回應、投票，並且透過受歡迎程度決定貼文在首頁或子分類排名。

目前在Reddit上的內容分類是以「subreddit」為稱，並且涵蓋新聞、電子遊戲、電影、音樂、書籍、健身、食物和圖片分享等內容，而Reddit在今年第二季的廣告收入已經超過1億美元規模，相比去年同期成長幅度接近2倍左右，同時之後也會透過影音類型內容提高廣告營收比重。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》