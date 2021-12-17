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台積電針對高效能運算產品打造的N4X製程技術 預計2023年上半年試產

聯合新聞網 / 楊又肇

台積電宣布，將針對高效能運算產品推出名為N4X的製程技術，預計在2023年上半年進入試產。

N4X是台積電旗下第一款以高效能運算設計為目標的製程技術，並且以「X」標示代表針對高效能運算產品打造規格，主要支援高驅動電流，以及最高運作時脈結構設計，同時也配合金屬材質製程最佳化，更以超高密度金屬電容對應在極限效能工作負載的高功率運作需求。

相比N5製程，台積電表示在N4X的效能表現將提昇15%，而相比N4P製程技術則在1.2V供電情況下可提昇4%運算效能。而理論上的驅動電壓可承受1.2V以上，藉此提昇更高運算效能。

而藉由X系列製程技術讓處理器產品運算效能可額外提昇，台積電也說明將配合3DFabric封裝技術打造更高運算平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

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