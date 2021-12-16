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Sony全球首發雙層電晶體堆疊式CIS技術

集微網 / 集微網

集微網12月16日訊，今天Sony半導體解決方案宣佈其已成功開發出全球首個雙層電晶體像素堆疊式CIS技術。

和傳統CIS光電二極體和像素電晶體分佈在同一基片不同，Sony半導體開發的新技術讓光電二極體分別置於不同的基片層。

新技術不僅使得獨立優化光電二極體和像素電晶體架構成為了可能，從而使飽和信號量相較傳統圖像傳感器增加約一倍，同時還能增加放大電晶體的尺寸，從而大幅降低在昏暗場景下的噪點問題。

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