Sony全球首發雙層電晶體堆疊式CIS技術

「咦？老師怎麼出現在YouTube上了？」你沒看錯，現在有許多教師們紛紛投入開設YouTube頻道的行列，有的分享教學過程，讓學生能夠獲得更多學習資源，希望藉此教授更多學生；也有老師選擇不談學術，大方分享生活點滴，將自己的精神理念發揚光大。

2021-12-15 10:07