Facebook母公司以6000萬美元 收購美國在地銀行「Meta」商標
今年宣布從Facebook更名之後，Meta稍早花費6000萬美元從一家美國在地金融控股公司手中買下其名稱商標。
這家美國在地金融控股公司名為Meta Financial Group，而旗下所屬銀行業務MetaBank，則是在2005年起在愛荷華州和南達科他州等地經營運作，並且與政府機構、金融科技公司均有業務往來，提供金融儲蓄、貸款，同時也對外發行現金卡、信用卡等。
而從稍早Meta Financial Group對外遞交文件顯示，公司名稱由位於美國特拉華州的Beige Key LLC以6000萬美元價格收購，但未透露Beige Key LLC相關背景。不過，Meta發言人隨後證實Beige Key LLC是旗下所屬公司，並且透過Beige Key LLC順利取得Meta名稱商標。
至於收購Meta Financial Group公司名稱商標，有可能是避免日後在名稱商標上有爭議，尤其Meta旗下業務也包含金融相關應用服務，因此先將名稱商標買下，將能避免後續涉及法律訴訟等問題影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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