有老師在當YouTuber的嗎？15大神人頻道要你說聲「老師好」

老師在講有沒有在聽？

「咦？老師怎麼出現在YouTube上了？」你沒看錯，現在有許多教師們紛紛投入開設YouTube頻道的行列，有的分享教學過程，讓學生能夠獲得更多學習資源，希望藉此教授更多學生；也有老師選擇不談學術，大方分享生活點滴，將自己的精神理念發揚光大。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些「曾在學校、補習班教授學科科目的老師YouTuber」，蠻多人曾登上Dcard討論唷！你看過哪些頻道呢？跟小編一起追蹤起來吧！

image source：Unsplash(示意圖)



No.10 佑來了

任教於「王佑物理」的YouTuber佑來了，他的座右銘就是「生活中尋找科學，科學中發現樂趣」，擅長用科學的角度分析、觀念講解，發現生活中的不思議。

頻道中《Fun科學》系列就是用各種物理原理來破解生活上的各種情況，像是娃娃機怎麼夾命中率最高、遊樂場的推幣機怎麼丟才會中大獎等等，還有力學、熱學、光學等實驗，不勝枚舉，將科學知識應用在生活中，真的超有趣。

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No.9 瘋狂理查GTO

你在學生時期對生教組長的印象是什麼呢？是超嚴肅又管很多嗎？東山中學的生教組長超有趣！不但會在學生生日時偷偷惡整他，或是下課一起打籃球鬥牛，和學生打成一片，他就是YouTuber「瘋狂理查GTO」。

同時他也是一名生物／理化老師，時常分享帶學生實作互動，《理查實驗室》各種有趣的奇葩實驗，一邊娛樂一邊教學，讓學生開心進入科學的世界。

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No.8 劉維自然。康軒參考書作者

「劉維自然。康軒參考書作者」這名字聽起來多麼簡單粗暴，沒錯！就是要告訴你「我是劉維，我還編過參考書啦～」劉維在教育領域已有超過10年的工作經驗，強項在於出題比重、大考猜題，凡是他教過的學生，考試都得一百分呢！

劉維目前是各大補習班的專任自然教師，豐富仔細又不顯無趣的上課內容深受學生及家長們的喜愛，他也希望能以自己的力量，多為孩子盡一分心力。

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No.7 DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師

知名 YouTuber「湯老師」曾經是台中知名饒舌團體「 TTM 」成員，之後則轉往美國高中任教。隨著球鞋收藏的興起，湯老師開始當起了球鞋YouTuber，開箱分享各式球鞋的特色，廣受網友好評，近期因為自己對於對摩托車、超跑開始產生興趣，開始做起「車評」，同樣受到好評。

湯老師在頻道上偶爾會分享自己的音樂作品，曾與國蛋、玖壹壹洋蔥等人合作，獨具個人魅力的他，也不時分享自己的生活及人生觀，吸引了大批粉絲跟隨。

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No.6 李錫錕 POWER

現任台大政治系兼任教授的李錫錕「錕P」一堂「政治概論」，一開就是30年，至今仍是堂堂爆滿。除了教授政治學外，還經營Youtube頻道「李錫錕 POWER」，「POWER錕狂語錄」分享犀利的言論、金句，時常引發熱議。

日前奪下金曲最佳新人獎的歌手?壞特透漏自己是準外科醫師身分後，就被錕P質疑「你放心給他開刀嗎？」，一番言論引發網友們熱烈討論。

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No.5 數學老師張旭

「數學老師張旭」頻道內容以各種微積分教學為主，或是其他相關科目，如工程數學、線性代數等，是不是光看教學名稱就讓你的頭開始痛起來了呢？（倒）

最近張旭在網上話題不斷，不僅是在YouTube頻道到教學，他反其道而行地將微積分教學影片上傳成人網站，結果一炮而紅，讓他賺進750萬元年收入，成為全球第一個通過成人平台認證的數學教學頻道，有網友笑稱「想當年我都是這樣研讀微積分」。

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No.4 勇者世界 x凡清

「凡清」是一名高中數學補習班老師，同時他也是一名YouTuber，教學幽默風趣的風格深受許多學生喜愛，時常在頻道「勇者世界 x凡清」上傳美食、日常生活、補習班教學、課後生活等影片。

起初只是單純以影片的形式記錄上課間與學生的互動，凡清「亦師亦友」的形象更加貼近學生的日常，逐漸吸引年輕學生族群的目光。後發展出更多有趣的系列企劃，像是「魔術」、「單挑傳說對決」等，讓學生們認真上課之餘，一同體驗日常每個歡樂的時光。

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No.3 Taiwan Bar

用輕鬆活潑有趣的方式，以動畫探討歷史而走紅的知識型YouTube頻道「Taiwan Bar」，今年剛獲得走鐘獎「金頭腦獎」的肯定。創辦人之一的蕭宇辰，不僅是台大歷史系畢業，還接連在各高中當過4年歷史老師。

從小就喜歡歷史的蕭宇辰，以此為志業並投身教育界，在校教學過程中，意識到台灣歷史教材的缺乏，心想乾脆自己做，轉戰YouTube界、創立「Taiwan Bar」，試圖以新媒體改變臺灣的教育環境。他認為學生需要更多的課外資源，才能藉由外界刺激開拓未來的視野。

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No.2 胡子Huzi

在成為YouTuber前，求學期間一路教育系、實習老師、研究所的胡子Huzi理所當然地進入補習班任教。但比起課業上的成績表現，胡子Huzi更重視如何發現、解決問題，也喜歡帶著學生們一起實驗，無奈體制與他的教學理念不同，再加上受到YouTuber「人生肥宅x尊」影片的啟發，毅然決然投入YouTuber工作。

在胡子Huzi頻道中，「胡思亂搞」、「胡買海開」系列用淺顯易懂的方式進行各項實驗及開箱，天馬行空的實驗看似搞笑卻超受歡迎、具教育意義，其中「軍用打火機」開箱影片還高達177萬觀看次數～

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No.1 呂捷

「親愛的，我把歷史變有趣了」最受歡迎的補教名師呂捷，以幽默風趣的教學方式，讓歷史不再是生硬無聊的科目，獨創的「莫名其妙記憶法」更是受眾多高中生的歡迎，直呼一看就忘不了。

教學之餘，呂捷常以犀利又詼諧的的觀點，解決年輕人的煩惱。他認為歷史該教的不只是認識歷史，而是該認識人性，曾出書提到幾乎所有英雄偉人都有魯蛇的過往，更分享自己不平順的過去，認為只要願意給自己一個改變的機會，就算魯蛇，也可以是一隻成功的魯蛇。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月9日至2021年12月8日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『曾在學校或補習班教授學科科目的老師YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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