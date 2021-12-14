亞馬遜、維珍航空創辦人 成為最後獲頒「商用太空人之翼」徽章的人員

或許有鑑於越來越多人借助民間企業踏上太空，美國聯邦航空管理局稍早宣布從明年開始，將不再對外開放申請商用太空人之翼徽章計畫 (Commercial Space Astronaut Wings Program)，取而代之的是以專門網站列舉對商用太空領域發展做出重要貢獻的人員姓名，以及參與任務、搭乘載具，以及升空地點與日期等資訊。

商業太空人之翼計畫 (The Commercial Astronaut Wings Program)是美國聯邦航空管理局在2004年對外開放非政府單位申請項目，只要符合搭乘航空載具達離地80公里高度 (50英里)即可申請太空人之翼徽章。

雖然今年7月下旬，在Jeff Bezos等人搭乘藍色起源的New Shepard火箭完成長達將近11分鐘的太空旅行的當天，美國聯邦航空管理局宣布調整商業太空人之翼計畫申請辦法，要求太空行程的機組成員必須證明在飛行過程完成對大眾不可或缺，或是促成人類在太空旅行發展貢獻才能算數，使得亞馬遜創辦人Jeff Bezos與更早宣布登上低軌道高度的維珍航空創辦人Richard Branson可能面臨無法申請徽章情況。

但從稍早在官網公布自2004年以來獲得商業太空人之翼徽章的24名人員清單顯示，美國聯邦航空管理局依然將Jeff Bezos、Richard Branson等人登上外太空，視為對未來商用太空領域發展有所貢獻，因此最終仍向其頒發商業太空人之翼徽章。

不過，在此次宣布商業太空人之翼計畫將步入歷史之後，從明年開始任何登上太空的人，即便是有對商用太空領域發展做出貢獻，頂多就是可將姓名等資訊記載在美國聯邦航空管理局專門網站。但除了美國聯邦航空管理局核發徽章，包含美國軍方、美國太空總署依然會頒發自行設計實體徽章，對太空領域發展有貢獻人員進行表揚。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》