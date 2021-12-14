三星將消費電子與行動業務合併SET部門 改名「DX」涵義曝光

日前宣佈調整組織人事，並且將消費電子與行動業務合併為SET部門之後，三星再次說明將使SET部門名稱調整為DX部門，源自「裝置體驗」 (Device eXperience)含意，目標打造讓消費者能有全新使用體驗的產品。

而如先前宣布內容，DX部門將由三星新任執行長韓鐘熙 (Jong-Hee Han)直接帶領，意味日後行動業務與消費電子產品將更進一步成為三星重要發展項目。

同時，透過精簡組織結構的DX部門，預期也能讓三星在內部協調合作能有更高效率，同時對外也能以統整更多發展資源與蘋果等業者競爭。

在先前說明中，三星強調未來會著重半導體、人工智慧、機器人，以及生物製藥領域發展，並且計畫在未來三年內投資超過2000億美元推動各領域成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》