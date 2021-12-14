Mozilla目前最大營收仍仰賴搜尋引擎合作 但訂閱服務開始明顯增長

Mozilla公布2020財年全年財報，顯示整體營收達4.96億美元，其中最大營收依然來自包含搜尋引擎合作等授權合作，約達4.41億美元，但比起2019財年時的4.51億美元則是減少一些。

另外，在訂閱類產品營收部分則是達2400萬美元，相比2019財年時營收達1400萬美元情況增加不少，但在Mozilla整體營收仍僅佔少部分比例，主要營收還是仰賴與搜尋引擎合作。目前Mozilla提供訂閱服務包含保護使用者電子郵件隱私的Firefox Relay Premium，以及提供保護個人連網使用IP資訊的Mozilla VPN，另外還包括吸引不少人使用的閱讀服務Pocket。

而2019年財年時的整體營收達8.28億美元，則是因為與Yahoo當時在搜尋引擎合作糾紛產生3.38億美元賠償，若扣除此項非常態收入，則2019財年全年營收為4.9億美元，使得2020財年全年營收相對增加600萬美元。

至於公司整體資產則從2019財年時的7.87億美元，在2020財年內增加至8.43億美元，另外也與Google續簽搜尋引擎合作協議，但雙方並未透露合作涉及金額，凸顯Mozilla目前主力營收依然是來自與搜尋引擎業者合作，但近年來確實積極拓展新服務業務，藉此爭取其他營收可能性。

去年因為疫情影響，使得Mozilla宣布在全球地區減少約320名員工，其中包含解散台灣地區團隊，使得整體員工人數從原本超過1000人規模，減少至800人以下，而整體支出也從2019財年的4.95億美元，在2020財年減少為4.39億美元，軟體開發支出則從2019財年的3.03億美元，在2020財年降低為2.42億美元，同時包含服務及品牌行銷等支出也相對減少，但一般及管理費用則從去年的1.24億美元增加至1.37億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》