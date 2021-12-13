法院文件內容曝光 蘋果曾與Sony洽談將串流遊戲帶到iPhone等裝置

在近期與EPIC Games於法院對質過程中，蘋果除了在最後一刻獲得法院批准暫緩原訂在12月9日必須讓所有開發者能在app內以其他管道收費的執行命令，相關文件更顯示蘋果曾在2017年與Sony洽談將其串流遊戲服務PlayStation Now帶到iPhone及iPad使用，但顯然最後雙方並未有更進一步討論，而蘋果則是在2019年宣布推出自有遊戲訂閱服務Apple Arcade。

從Sony目前立場來看，實際上並未將串流遊戲服務視為首要發展模式，尤其在2017年時仍是PlayStation 4強盛時期，因此Sony主要遊戲銷售還是以家用電玩主機為重心，PlayStation Now服務幾乎定位為北美市場吸引玩家使用的另一個誘因，同時收錄遊戲內容主要還是以PlayStation 3平台版本居多，雖然也收錄Playstation 4平台遊戲，但僅佔少數。

而在與Sony未能有更進一步討論，顯然也讓蘋果決定自行布局遊戲市場，因此在2019年宣布推出自有遊戲訂閱服務Apple Arcade，同時也在後續阻止NVIDIA、微軟、Google以App形式將各自的串流遊戲服務帶到iOS平台，就連微軟後續考慮將Xbox平台上3A等級遊戲帶到iPhone、iPad等裝置遊玩，依然遭蘋果拒絕合作。

不少市場看法認為，蘋果擔心微軟最終會設法繞過在App內購買分潤機制，或是雙方合作可能會有複雜的營收金流拆分問題，因此拒絕與微軟合作，但顯然更大原因在於蘋果希望擴大在iOS平台的遊戲獲利能力，尤其在目前越來越多熱門遊戲率先選擇在iOS平台推出，同時本身也開始提供Apple Arcade遊戲訂閱服務，自然不希望有更多遊戲業者藉由iOS平台搶走更多遊戲族群。

因此，即便像是Valve過去曾在iOS平台的Steam Link app加入線上購買機制，很快地也被蘋果以違規為由下架，之後在移除相關功能之後，才得以恢復在App Store上架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》