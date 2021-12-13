歐盟提出新法草案 將Uber等平台合作服務人員歸類為「員工」

歐盟近期提出新法草案中，將要求Uber、Deliveroo、Bolt、Glovo等平台業者將合作服務人員歸類為員工，並且享有最低工資等勞動保障。

依照歐盟委員會說明，除了將要求Uber等業者將其合作服務人員視為員工，並且保障其勞動權益之外，若業者透過特定方式監管服務人員工作表現，或是限制工作人員工作時間，以及選擇工作項目，並且有限制服務人員為其他業者工作情形，則會被視為雇主身分。

除此之外，歐盟委員會更要求業者必須在如何使用演算法評估服務人員績效，以及在工作分配與工酬計算必須更加透明，以利服務人員發現業者有違規行為時要求賠償。

而此項草案將適用於在歐盟境內27個國家運作的500多個線上服務，預期可讓170萬至410萬名服務人員受益，但後續仍須由歐盟各國及立法人員表決通過，才會成為正式法令。而歐盟數位業務負責人Margrethe Vestager表示，透過新法將使零工經濟工作人員獲得更大保障，並且將使歐盟更進一步推動數位化經濟規模。

不過，Uber、Deliveroo對此則認為可能衝擊原本零工經濟運作模式，甚至造成更多發展不確定性，但包含Just Eat Takeaway.com、Delivery Hero則對歐盟此項新法表示支持，認為將能在改善服務人員工作權益下，產生共贏局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》