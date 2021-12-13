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美國聯邦航空管理局將要求 飛機行經5G中頻段不得使用雷達高度計
先前因應美國聯邦航空管理局 (FAA)擔憂，美國電信業者AT&T與Verizon表明將暫時把鄰近機場的5G網路基地台功率降低之後，美國聯邦航空管理局稍早公布兩項適航指示 (Airworthiness Directive，AD)，將限制飛機在飛行經過介於3.7GHz-3.98GHz的5G中頻段 (C Band)時，將不得使用雷達高度計。
實際上，一般普及使用的雷達高度計是使用4.2GHz-4.4GHz之間頻段運作，但非營利航空無線電技術委員會 (FTCA)評估因為與中頻段使用3.7GHz-3.98GHz頻段過於接近，可能會有相互干擾情況，因此讓美國聯邦航空管理局決定在避免意外風險情況下，將限制飛機經過中頻段傳輸範圍時，必須禁止使用雷達高度計。
而此項指示將從明年1月5日起正式生效，在目前暫時沒有是當緩解措施情況下，將以此避免造成飛安事故。
同時，美國聯邦航空管理局將透過電信業者提供資料，識別美國境內哪些地區的機場範圍會有中頻段基地台影響，以及可能影響飛行系統的設備，讓飛機駕駛能對此留意。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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