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任天堂將擴建京都總部大樓 藉此招募更多遊戲開發人員

聯合新聞網 / 楊又肇

VGC網站報導指稱任天堂計畫在現有京都總部位置擴張辦公室，並且計畫擴大招募工作人員提昇自製遊戲內容能力。

此次辦公室擴張，將區分為兩部分進行，其中包含從2022年5月開始，將租賃京都市自來水局新政府大樓的6樓與7樓空間，藉此容納更多遊戲開發人員，另外則是在現有總部大樓鄰近地點建置新辦公大樓。

而辦公室預計擴張地點，則是目前作為任天堂京都研究中心，以及瑪利歐俱樂部QA團隊所在地，將利用鄰近空地建置新辦公大樓，藉此增加容納更多遊戲開發工作人員使用空間。

至於透過京都市企業選址推廣工程，任天堂將在接下來的三年內獲得每年高達1.6億日圓 (約新台幣3900萬元)補助款，藉此作為雇用遊戲開發人員等人力營運成本支出使用。

相較微軟、Sony透過收購外部遊戲工作室，或是透過與外部開發團隊合作，進而增加自身遊戲平台內容豐富度的作法，任天堂先前就已經聲明不會以相同方式吸引玩家支持，而是會透過更能抓住玩家喜好，並且真實產生遊玩樂趣的遊戲作品吸引更多玩家。

例如作為任天堂代表遊戲角色的瑪利歐，從過去以來便衍生諸多遊戲作品吸引玩家，而包含《薩爾達傳說》、《卡比之星》等遊戲作品也同樣持續吸引玩家遊玩，而這些遊戲背後幾乎都是源自任天堂內部遊戲團隊創意。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 京都

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