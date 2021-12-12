三星傳與微軟在擴增實境技術應用 建立至少兩年合作關係

南韓電子產業新聞The Elec報導指稱，三星已經在今年夏季與微軟達成合作協議，準備推出一款以微軟HoloLens為基礎的擴增實境技術應用產品，同時此項目將維持兩年合作關係。

在此之前，三星也已經在內部成立針對擴增實境技術應用團隊，團隊成員更來自三星各個業務部門，其中更包含Samsung Display、三星電機，以及三星半導體業務部門高層。

而此產品預期會在2024年對外公布，但目前暫時尚未確認其具體細節，三星有可能與微軟進行技術合作，並且打造擴增時鏡頭戴裝置，或是擔任關鍵零件供應商。

三星在先前就已經積極布局虛擬視覺應用，從早期透過Gear VR擴展虛擬視覺，到近期在美國透過擴增實境內容提昇使用者互動體驗，更在2019年時就投資擴增實境技術業者DigiLens，甚至今年更加碼對其投資，顯示三星對於此類技術應用頗感興趣，同時也符合此類技術應用趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》