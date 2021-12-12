Razer推MagSafe散熱器 吸附iPhone背面維持遊戲效能

針對使用iPhone的遊戲玩家，Razer稍早推出採MagSafe磁吸介面設計的主動散熱配件「Razer Phone Cooler Chroma」，讓使用iPhone 12系列、iPhone 13系列機種的玩家可以直接吸付在手機背面進行散熱，同時也能對應Razer Chroma多彩燈效。

「Razer Phone Cooler Chroma」本身內建電池，並且透過USB-C連接孔充電，同時可透過內建7片葉片、轉速達6400轉的風扇進行散熱。

除了透過MagSafe磁吸介面固定在iPhone 12系列、iPhone 13系列機種使用，亦可透過專屬支架配件以扣合方式固定在其他手機款式，藉此增加此款配件使用彈性。

依照Razer說明，「Razer Phone Cooler Chroma」同時具備鋁材質散熱片，並且配合冷卻板、珀爾帖電冷卻模組進行降溫，確保手機溫度能在長時間使用下維持恆溫表現。

目前「Razer Phone Cooler Chroma」將以59.99美元價格銷售，同時本身並未具備同時向手機充電功能，因此必須配合額外充電方式補充手機電力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》