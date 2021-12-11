Google員工薪資曝光 高階主管年薪近1800萬

搜尋引擎巨頭谷歌（Google）是全球薪資最高的公司之一，外界都很想知道薪水與待遇如何。近日數據顯示，在加州的Google硬體工程師年薪可達到26萬美元（約等於718萬新台幣），軟體工程師可達30萬美元（約等於829萬新台幣），工程副總裁的年薪高達47.5萬美元（約等於1313萬新台幣），人力營運高級副總裁薪水更是高達65萬美元（約等於1797萬新台幣）。

根據《新浪科技》報導指出，儘管Google不喜歡公開透露員工薪水，但美國公司在申請外籍員工簽證時，都會了解公司給員工的待遇，因此可以從上千份的簽證資料中，看出Google每個職位的薪資待遇。

這份資料可以看出Google在2021年第三季部分員工的薪資，不代表全體員工薪水，也未加上股票獎勵，但薪水仍很可觀，副總等級的薪水相當高，工程副總裁的年薪高達47.5萬美元（約等於1313萬新台幣）、人力營運高級副總裁薪水有65萬美元（約等於1797萬新台幣），高階主管如首席軟體工程師，薪資為30-40萬美元（約等於829萬至1100萬新台幣），如果是一般員工，像是軟體工程師年薪為10.2萬至30萬美元（約等於282萬至829萬新台幣）、資深工程師20.7萬美元（約等於572萬新台幣）、硬體工程經理24.2萬美元（約等於669萬新台幣）。

其餘的職位還有像數據科學家，一年薪水約13.3萬-18.8萬美元（約等於367萬-519萬新台幣），硬體工程師最低薪資是9.76萬美元（約等於269萬新台幣）、用戶體驗研究員年薪為22.3萬美元（約等於616萬新台幣）。