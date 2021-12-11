快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google員工薪資曝光 高階主管年薪近1800萬

聯合新聞網 / 綜合報導
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元（約等於1797萬新台幣）。路透
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元（約等於1797萬新台幣）。路透

搜尋引擎巨頭谷歌（Google）是全球薪資最高的公司之一，外界都很想知道薪水與待遇如何。近日數據顯示，在加州的Google硬體工程師年薪可達到26萬美元（約等於718萬新台幣），軟體工程師可達30萬美元（約等於829萬新台幣），工程副總裁的年薪高達47.5萬美元（約等於1313萬新台幣），人力營運高級副總裁薪水更是高達65萬美元（約等於1797萬新台幣）。

根據《新浪科技》報導指出，儘管Google不喜歡公開透露員工薪水，但美國公司在申請外籍員工簽證時，都會了解公司給員工的待遇，因此可以從上千份的簽證資料中，看出Google每個職位的薪資待遇。

這份資料可以看出Google在2021年第三季部分員工的薪資，不代表全體員工薪水，也未加上股票獎勵，但薪水仍很可觀，副總等級的薪水相當高，工程副總裁的年薪高達47.5萬美元（約等於1313萬新台幣）、人力營運高級副總裁薪水有65萬美元（約等於1797萬新台幣），高階主管如首席軟體工程師，薪資為30-40萬美元（約等於829萬至1100萬新台幣），如果是一般員工，像是軟體工程師年薪為10.2萬至30萬美元（約等於282萬至829萬新台幣）、資深工程師20.7萬美元（約等於572萬新台幣）、硬體工程經理24.2萬美元（約等於669萬新台幣）。

其餘的職位還有像數據科學家，一年薪水約13.3萬-18.8萬美元（約等於367萬-519萬新台幣），硬體工程師最低薪資是9.76萬美元（約等於269萬新台幣）、用戶體驗研究員年薪為22.3萬美元（約等於616萬新台幣）。

薪水 薪資 美國

延伸閱讀

148嬌小女被166男友媽嫌棄 眾人怒：怎不怪她兒子矮？

中研院女確診「被咬10天病毒量仍高」 醫2點釋疑：老鼠會哈啾？

中研院確診女實驗員疑遭霸凌 PTT上再爆2點內情 網：這水很深

Line訊息禁忌！傳這「2字」超討厭 用戶共鳴：看到直接不回

相關新聞

Google員工薪資曝光 高階主管年薪近1800萬

搜尋引擎巨頭谷歌（Google）是全球薪資最高的公司之一，外界都很想知道薪水與待遇如何。近日數據顯示，在加州的Google硬體工程師年薪可達到26萬美元（約等於718萬新台幣），軟體工程師可達30萬美元（約等於829萬新台幣），工程副總裁的年薪高達47.5萬美元（約等於1313萬新台幣），人力營運高級副總裁薪水更是高達65萬美元（約等於1797萬新台幣）。

STUDIO A「雙12返場跨年慶」最高9%回饋 福利機3.2折起

迎接年末換機、送禮潮，STUDIO A於12月10日起至2022年1月2日推出線上線下「雙12返場跨年慶」優惠活動，凡於...

注意！盜版KMSPico啟用軟體暗藏病毒 加密錢包可能會被駭客竊取

KMSpico 是 KMS 啟動軟體，主要支援 Office2016、Office2013、Win10、Win8、Win7、Win2008/2012/R2 等全系列產品的本地離線啟動工具，但根據國外 安全公司 Red Canary 報導這款熱門的啟動工具已經被駭客盯上，在這套工具裡植入了惡意軟體，當使用者下載使用後就會中招，進而竊取使用者的加密貨幣錢包的金鑰與其他個人資訊。

Apple AirTag成偷車賊犯案工具？加拿大汽車竊盜集團利用AirTag犯案

Apple 蘋果 AirTag 藍牙追蹤器，主打幫助找回遺失物，然而根據外媒報導，加拿大警方表示近來發現 AirTag 成為汽車竊盜集團的犯案工具，導致汽車竊盜案明顯提升。 《MacRumors》引述加拿大 York Regional 約克區警察局新聞稿，警方調查人員發現竊盜集團利用 AirTag 追蹤功能鎖定竊取車輛的位置，進而竊取汽車。

防手機偷窺、竊聽 Google新功能幫Android用戶過濾可疑應用程式

Google推出新功能，讓Android用戶受到手機行動應用程式監視時（例如麥克風或鏡頭打開）就會收到警示訊息。

聯合國統計數據 全球仍有約29億人從未接觸過網路

雖然去年公布數據顯示全球採4G網路連接上網比例達84.7%，但聯合國國際電信聯盟在稍早公布數據中，則顯示全球仍有約29億人從未接觸過網路，約佔全球人口37%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。