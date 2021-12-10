Kickstarter明年移轉至Celo區塊鏈 以去中心化形式運作

著名集資網站Kickstarter，稍早宣布未來將把服務平台移轉至Celo區塊鏈，預計以去中心化形式運作。

Kickstarter預計在2022年第一季啟動開源協議發展，並且將在明年內將服務平台移轉至Celo區塊鏈。而之所以選擇Cleo區塊鏈，共同創辦人Perry Chen表示是因為Cleo區塊鏈運作模式致力減少對環境影響，因此也符合Kickstarter發展精神。

而隨著服務平台移轉至Cleo區塊鏈，Kickstarter未來也會以新公司形式運作，但目前尚未公布確定的新公司名稱，同時也尚未決定包含執行長在內高層人選，但Kickstarter預期可在明年內完成。

至於將服務平台移轉到Cleo區塊鏈，市場看法認為日後將能使群募集資服務平台與區塊鏈技術應用結合，未來或許將能進一步銜接加密貨幣、NFT等內容，同時也能帶動更大發展機會。

目前決定異動，並不會影響現有集資業務運作，一般使用者依然可以透過Kickstarter服務參與各項集資，而新創團隊、企業等亦可藉由Kickstarter發起集資項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》