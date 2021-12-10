Synology第三座C2資料中心在台啟用 推出更多符合在地需求的原生SaaS雲端服務

今年11月在台灣啟用旗下第三座C2資料中心之後，Synology也宣布推出四款原生SaaS雲端服務，藉此滿足一般消費者、企業用戶平常紀錄網路服務帳號密碼、傳輸檔案，或是備份裝置資料需求，同時也能協助企業端快速管理員工資料。

Synology表示，位於台灣的第三座C2資料中心在11月啟用，除了滿足企業在地化儲存使用需求，在配合下半年陸續上線的四款原生SaaS雲端服務，將可藉由完成雲端服務供應鏈，滿足一般消費者、企業，甚至政府與學術機構資料儲存需求，以及密碼同步、資料傳輸或備份等使用情境。

同時，Synology也強調本身從NAS產品發展，進一步跨入C2資料中心建置，目前已經在美國、德國及台灣建造三座資料中心，並且經手超過200PB資料量，從機房維護到雲端原生軟體服務，強調能在確保服務品質情況下，掌握100%關鍵技術與資料安全。

而目前在下半年推出服務，主要還是鎖定一般消費者、企業，以及政府與學術機構都會使用到的密碼管理工具C2 Password，以及企業對外的安全檔案交換平台C2 Transfer，其中透過雲端加密與密碼比對方式，確認個人在網頁上存放密碼、身分證影像等內容可以在極度安全情況下隨時取用，而檔案交換過程也能讓IT人員確保由哪些員工將檔案傳出。

至於對應一般消費者與企業需求的SaaS備份解決方案C2 Backup，則可透過簡單操作方式快速備份裝置上的重要資料，並且能以更直覺方式進行還原，至於整合所有企業服務的身分驗證系統C2 Identity，主要是讓企業IT人員更方便控管公司新進人員，或是離職人員使用帳號權限。

從此次在台啟用C2資料中心情況來看，Synology更強調目前在台灣提供服務均以在地形式運作，因此能符合政府、學術機構，或是企業對於資料落地要求，未來更計畫在台灣市場推出能與AWS S3伺服器相容的C2 Object Storage物件儲存服務，藉此滿足在地企業對於關鍵資料落地的需求。

相較其他已經在台提供使用的公有雲服務，Synology強調能以更高性價比形式提供滿足在地產業使用需求的儲存服務，同時也將依照市場需求推出更多雲端原生服務。

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