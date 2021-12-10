Twitter收購商用傳訊服務Quill 可能搶奪線上協作市場

今年2月才推出的商用傳訊服務Quill，稍早證實由Twitter收購，但雙方並未透露收購涉及金額。

此外，Quill也未公布目前服務實際使用人數，但從稍早公告表示將在美國西岸時間12月11日下午1點正式關閉服務來看，顯示Twitter未來並不打算保留Quill原有服務，因此有可能會以Quill技術資源重新打造服務項目。

而先前已經使用Quill服務的用戶，可以在服務正式關閉之前匯出相關資料，而已經付費使用的話，則會在後續提供全額退款。

Twitter核心技術總經理Nick Caldwell說明，未來將使Quill服務整合進Twitter，藉此提供更好溝通方式，但並未透露具體細節。

目前不確定Twitter是否比照Meta先前在Facebook服務推行的Workplace，讓企業內部可以透過Twitter服務進行更有效率溝通，或是進行線上協作，藉此在Microsoft Teams、Slack等服務之間搶奪線上協作市場。

Quill在今年2月23日於加州舊金山成立，服務分別支援Windows、macOS、Linux、Android、iOS平台，以及透過網頁形式使用。而Quill創立時，便獲得美國資本家Sam Altman及美國風險投資公司General Catalyst投資達200萬美元，更在前Slack董事會觀察員暨Index Ventures合夥人Sarah Cannon領投的A輪投資額外獲得1250萬美元，並且讓市值成長至6250萬美元。

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