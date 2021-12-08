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疫後首發「智慧城市女力國際論壇」 探討新創孵化器經驗、數位雙生、元宇宙應用

聯合線上企劃 / 桃園市政府資訊科技局 提供

桃市府邀集各國優秀講者分享及探討智慧城市解決方案以及國際化的跨境合作案例。 圖／桃園市政府資訊科技局提供
桃市府邀集各國優秀講者分享及探討智慧城市解決方案以及國際化的跨境合作案例。 圖／桃園市政府資訊科技局提供

疫情突如其來，讓人與人、城市與城市的交流受阻，桃園市政府於12月8日，以全線上形式舉辦She Smart Taoyuan焦點活動「智慧城市-女力國際論壇」！由桃園市政府資訊科技局發起、Anchor Taiwan協力，高安邦副市長致詞開場，進行了2場專題演講及2場爐邊對談，邀集各國優秀講者分享及探討智慧城市解決方案以及國際化的跨境合作案例。以「Smart Cities Beyond Borders」為主題，從永續發展、新創孵化器經驗、數位雙生乃至於元宇宙應用，深化桃園的國際合作，與萬事達卡旗下City Possible、BMW/MINI旗下投資加速器URBAN-X、Digi.City、加拿大艾德蒙機場等智慧城市推手建立連結，並深度交換城市發展的見解。

開幕致詞影片上，桃園市副市長高安邦表示，桃園位於交通樞紐，為全台最高工業產值的城市，全球許多科技總部與供應鏈都設於桃園。桃園透過不同面向導入智慧應用措施，藉由新興技術提升治理效能，希望透過女力國際論壇，促進包容與平等、提供洞見。

桃園市政府資訊科技局長余宛如與觀眾分享桃園智慧城市發展經驗。 圖／桃園市政府資訊科技局提供
桃園市政府資訊科技局長余宛如與觀眾分享桃園智慧城市發展經驗。 圖／桃園市政府資訊科技局提供

桃園市政府資訊科技局局長余宛如於專題演講，分享桃園智慧城市的願景與實況，以市民為中心的公共服務，落實永續的智慧生活，今年更提出「She Smart Taoyuan」，融入性別觀點，讓智慧城市的建構有更強的包容性。期許桃園未來能提供全面的解決方案，出口經驗到不同國家，實踐Taiwan Can Help。智慧城市虛擬實境新創公司RWI執行長Myrna Bittner分享最新技術，透過細膩的人物及城市資料，模擬城市的新科技及政策對於市民的影響，測量並追蹤公共運輸、都市環境、供電系統，甚至防疫措施等系統間的互動。這項技術可模擬城市遇到災害時，系統間的運作將如何影響救災及各產業生活，參考數據結果，打造更具韌性的智慧城市。

智慧城市虛擬實境新創公司RWI執行長Myrna Bittner分享最新技術，打造更具韌性的宜居城市。 圖／桃園市政府資訊科技局提供
智慧城市虛擬實境新創公司RWI執行長Myrna Bittner分享最新技術，打造更具韌性的宜居城市。 圖／桃園市政府資訊科技局提供

兩場爐邊對談激盪出精彩火花，講者們不約而同提出「以人為本」的智慧城市建設與科技是基礎，唯有資訊被追蹤與管理時，才有助於避免風險，進而增加城市的韌性。公部門與民間企業提出方案，並期待更多公民參與，共同建構智慧城市的生態系，深入解決生活的痛點，實現智慧城市的價值。公開論壇後，並邀請美、加、法、新加坡、日本、澳洲等智慧城市相關代表出席閉門圓桌會議，各國代表對於桃園的智慧城市女力創舉表示感謝及肯定。

為了讓政策更多元包容，探索智慧城市發展新的可能，今年桃園結合產官學研，推出「She Smart Taoyuan」計畫，從與台灣IBM合作開設線上課程推動智慧教育扎根，到邀請11名不同領域的國內外傑出女性領導者，加入「桃園市智慧城市推動會」，發揮女性的韌性與優勢，打造更具創造力及想像力的生活空間，余宛如局長希望納入女性觀點的新思維，讓桃園智慧城市邁入新篇章。

第二場爐邊對談：以全新觀點檢視智慧城市Smart City with a New Lens 圖／桃園市政府資訊科技局提供
第二場爐邊對談：以全新觀點檢視智慧城市Smart City with a New Lens 圖／桃園市政府資訊科技局提供

◎國際講者名單如下:
桃園市政府資訊科技局局長Karen Yu (余宛如)
萬事達卡 City Possible 總監Maddie Callis
智慧城市生態系推手Digi.City創辦人Chelsea Collier
跨境創新生態系平台Anchor Taiwan創辦人Elisa Chiu (邱懷萱)
加拿大艾德蒙機場科技與創新副總裁Tara Mulrooney
BMW/MINI旗下URBAN-X投資加速器總監Miriam Roure
智慧城市虛擬實境新創公司RWI執行長Myrna Bittner
創新工業技術移轉 / 工研院創投Cinnie Huang (黃馨逸)

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