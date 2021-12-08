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防手機偷窺、竊聽 Google新功能幫Android用戶過濾可疑應用程式

聯合新聞網 / 綜合報導
Google新功能防手機偷窺、竊聽。圖／取自the-sun
Google新功能防手機偷窺、竊聽。圖／取自the-sun

iPhone手機有一內建功能，在有心人士透過鏡頭監視用戶時發出警告。Google也推出類似的新功能，讓Android用戶受到手機行動應用程式監視時（例如麥克風或鏡頭打開）就會收到警示通知。

這項新功能只有在最新的行動作業系統Android 12版本才能看到，若用戶沒升級就無法使用，目前Android 12最新版本於上月16日更新。

新功能的指示圖示會出現在螢幕右上方，若手機行動應用程式開始監視用戶，就能看到相機或麥克風圖標，防堵他人監視或監聽。

若開啟不須用到相機鏡頭或麥克風的應用程式時看到圖標出現，便能關掉應用程序並檢查使用權限。用戶還能在「設定」裡的「隱私面板」變更應用程式使用相機鏡頭或麥克風的權限。若不希望任何應用程式開啟相機或麥克風，可在「快速設定」裡停用整隻手機的麥克風和相機鏡頭。

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