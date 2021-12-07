蘋果A14和A15仿生晶片 成為改變遊戲規則的SoC解決方案

對於蘋果的A系列仿生晶片，System Plus Consulting的技術與成本分析師Ying-Wu Liu表示：“蘋果的A14仿生晶片完全專用於iPhone12系列和iPad，於2020年問世，問世的時機很合適。A15仿生晶片緊隨其後，爲iPhone13和iPad Mini系列提供了多重優勢。”

蘋果的SoC一直處於性能和工藝技術的領先地位，A14和A15也不例外。蘋果的A15仿生晶片成爲了智能手機處理器行業的性能領導者，預計將爲晶片設計人員帶來350億美元的收入。



Yole Développement (Yole)技術與市場分析師Adrien Sanchez表示：“2020年，OEM廠商建立了庫存，以防止無論是由地緣政治原因還是供應短缺造成的供應鏈中斷，這種趨勢持續到了2021年，到2026年將把APU收入推高至400億美元。”

在這種動態的背景下，蘋果一直在爲商業産品開發自己的處理器。在整個處理器系列中，A系列對蘋果的銷量貢獻最大。這是因爲蘋果的iPhone是由A系列晶片驅動的。此外，A系列還用於許多其他熱門産品，如iPad、iPod和Apple TV。

圖源：Yole



Ying-Wu Liu表示：“今天，最新一代A14仿生晶片有力地支持iPhone 12 Pro和第四代iPad Air。A14仿生晶片是一款基於64位ARM的SoC，具有big.LITTLE配置的6個CPU、4 個GPU以及一個新的16核神經引擎。據蘋果稱，A14是有史以來最快的智能手機晶片，比上一代快40%。該晶片擁有118億個芯體管，由台積電以5nm工藝制造”。該制造工藝也用於蘋果的M1 SoC。

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作爲蘋果A系列的一部分，A15仿生晶片SoC是世界上最快的智能手機晶片。A15仿生晶片是一款基於64位ARM的SoC，具有big.LITTLE配置的6個CPU、5個GPU和一個16核神經引擎。據蘋果稱，A15的圖形性能比以往任何智能手機晶片都快50%。該晶片擁有158億個芯體管，比其前身增加了27%。而且它是由台積電以5nm工藝制造的，這也適用於蘋果M1和蘋果A14仿生晶片。“A15與A14最顯著的區別在於GPU合併，其中基本型號的處理器具有4個活動的GPU核心，而Pro和iPad mini的A15獲得的所有5個GPU核心都處於活動狀態”，Yole技術與市場部的分析師John Lorenz解釋說。

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System Plus Consulting總結稱，這款改變遊戲規則的晶片現在爲iPhone 13系列和第六代iPad mini提供動力。A14 SoC和A15 SoC在晶片中都包含SRAM緩存，並在封裝中集成了外部LPDDR4X DRAM。爲了集成DRAM晶片，蘋果使用了標準的PoP技術，包括銅柱、重新分佈層和集成的矽高密度電容器。