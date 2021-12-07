快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果A14和A15仿生晶片 成為改變遊戲規則的SoC解決方案

集微網 / 集微網

對於蘋果的A系列仿生晶片，System Plus Consulting的技術與成本分析師Ying-Wu Liu表示：“蘋果的A14仿生晶片完全專用於iPhone12系列和iPad，於2020年問世，問世的時機很合適。A15仿生晶片緊隨其後，爲iPhone13和iPad Mini系列提供了多重優勢。”

蘋果的SoC一直處於性能和工藝技術的領先地位，A14和A15也不例外。蘋果的A15仿生晶片成爲了智能手機處理器行業的性能領導者，預計將爲晶片設計人員帶來350億美元的收入。

Yole Développement (Yole)技術與市場分析師Adrien Sanchez表示：“2020年，OEM廠商建立了庫存，以防止無論是由地緣政治原因還是供應短缺造成的供應鏈中斷，這種趨勢持續到了2021年，到2026年將把APU收入推高至400億美元。”

在這種動態的背景下，蘋果一直在爲商業産品開發自己的處理器。在整個處理器系列中，A系列對蘋果的銷量貢獻最大。這是因爲蘋果的iPhone是由A系列晶片驅動的。此外，A系列還用於許多其他熱門産品，如iPad、iPod和Apple TV。

圖源：Yole

Ying-Wu Liu表示：“今天，最新一代A14仿生晶片有力地支持iPhone 12 Pro和第四代iPad Air。A14仿生晶片是一款基於64位ARM的SoC，具有big.LITTLE配置的6個CPU、4 個GPU以及一個新的16核神經引擎。據蘋果稱，A14是有史以來最快的智能手機晶片，比上一代快40%。該晶片擁有118億個芯體管，由台積電以5nm工藝制造”。該制造工藝也用於蘋果的M1 SoC。

圖源：Yole

作爲蘋果A系列的一部分，A15仿生晶片SoC是世界上最快的智能手機晶片。A15仿生晶片是一款基於64位ARM的SoC，具有big.LITTLE配置的6個CPU、5個GPU和一個16核神經引擎。據蘋果稱，A15的圖形性能比以往任何智能手機晶片都快50%。該晶片擁有158億個芯體管，比其前身增加了27%。而且它是由台積電以5nm工藝制造的，這也適用於蘋果M1和蘋果A14仿生晶片。“A15與A14最顯著的區別在於GPU合併，其中基本型號的處理器具有4個活動的GPU核心，而Pro和iPad mini的A15獲得的所有5個GPU核心都處於活動狀態”，Yole技術與市場部的分析師John Lorenz解釋說。

圖源：Yole

System Plus Consulting總結稱，這款改變遊戲規則的晶片現在爲iPhone 13系列和第六代iPad mini提供動力。A14 SoC和A15 SoC在晶片中都包含SRAM緩存，並在封裝中集成了外部LPDDR4X DRAM。爲了集成DRAM晶片，蘋果使用了標準的PoP技術，包括銅柱、重新分佈層和集成的矽高密度電容器。

台積電 蘋果 晶片

延伸閱讀

蘋果PCB鏈 營收報喜

Digitimes：高通將新增台積電爲驍龍8 Gen 1的代工廠

雷軍確定出蓆驍龍峰會 小米可能拿下高通年度旗艦芯片首發

郭明錤爆料：蘋果AR頭盔明年推出 十年取代iPhone

相關新聞

Apple AirTag 成偷車賊犯案工具？加拿大汽車竊盜集團利用 AirTag 犯案

Apple 蘋果 AirTag 藍牙追蹤器，主打幫助找回遺失物，然而根據外媒報導，加拿大警方表示近來發現 AirTag 成為汽車竊盜集團的犯案工具，導致汽車竊盜案明顯提升。 《MacRumors》引述加拿大 York Regional 約克區警察局新聞稿，警方調查人員發現竊盜集團利用 AirTag 追蹤功能鎖定竊取車輛的位置，進而竊取汽車。

防手機偷窺、竊聽 Google新功能幫Android用戶過濾可疑應用程式

Google推出新功能，讓Android用戶受到手機行動應用程式監視時（例如麥克風或鏡頭打開）就會收到警示訊息。

注意！盜版KMSPico啟用軟體暗藏病毒 加密錢包可能會被駭客竊取

KMSpico 是 KMS 啟動軟體，主要支援 Office2016、Office2013、Win10、Win8、Win7、Win2008/2012/R2 等全系列產品的本地離線啟動工具，但根據國外 安全公司 Red Canary 報導這款熱門的啟動工具已經被駭客盯上，在這套工具裡植入了惡意軟體，當使用者下載使用後就會中招，進而竊取使用者的加密貨幣錢包的金鑰與其他個人資訊。

聯合國統計數據 全球仍有約29億人從未接觸過網路

雖然去年公布數據顯示全球採4G網路連接上網比例達84.7%，但聯合國國際電信聯盟在稍早公布數據中，則顯示全球仍有約29億人從未接觸過網路，約佔全球人口37%。

三星高層大地震 恢復單一執行長制度、合併消費電子及行動業務部門

如先前消息，三星宣布將由原電子影像顯示業務負責人韓鐘熙 (Jong-Hee Han)成為公司新任執行長，並且擔任副董事長，同時也確定將消費電子與行動業務合併成為SET部門，而原本負責三星電機業務執行長的慶桂顯 (Kyehyun Kyung)則將接掌半導體業務。

蘋果A14和A15仿生晶片 成為改變遊戲規則的SoC解決方案

對於蘋果的A系列仿生晶片，System Plus Consulting的技術與成本分析師Ying-Wu Liu表示：“蘋果的A14仿生晶片完全專用於iPhone12系列和iPad，於2020年問世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。