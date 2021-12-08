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Imagination Technologies確定以RISC-V指令集 打造全新Catapult CPU設計

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露將以RISC-V指令集架構恢復打造CPU產品後，Imagination Technologies稍早在RISC-V summit活動上正式揭曉名為Catapult (彈設)的CPU架構設計，並且比照Arm Cortex CPU設計分類，區分對應微控制器、更快反應的嵌入式運算應用、鎖定主流應用的高效能表現，以及對應更安全運算使用需求，另外也搭配旗下PowerVR GPU對應更高顯示效能。

依照Imagination Technologies說明，目前已經開始對外提供更快反應的嵌入式運算應用的Catapult架構CPU設計，而針對主流應用的高效能表現及對應更安全運算使用需求的設計則會在2022年推出，同時目前也已經將旗下PowerVR GPU應用在車輛產品。

而Catapult架構CPU同樣區分32位元與64位元設計，同時單運算叢集可對應8組分對稱核心配置，另外也能整合其他對應垂直運算的加速元件，而在L1與TCM快取記憶體部分更加入ECC記憶體錯誤校正設計，藉此確保運算資料正常。

另外，針對車載應用部分更取得ISO 26262道路車輛功能安全國際標準，並且符合工業等級安全設計。

Imagination Technologies說明目前持有超過上千組技術專利，同時更強調其GPU技術專利不受美國技術出口限制，加上採用RISC-V指令集開源設計，意味將可授權更多業者使用。

相較過往以MIPS指令集架構打造CPU，最終不敵Arm架構發展，此次藉由RISC-V指令集重新進軍CPU產品設計，Imagination Technologies並未特別說明其效能表現，但預期將以本身PowerVR GPU技術優勢，搭配全新以RISC-V指令集設計的CPU對應更多市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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