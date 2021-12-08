聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星高層大地震 恢復單一執行長制度、合併消費電子及行動業務部門
如先前消息，三星宣布將由原電子影像顯示業務負責人韓鐘熙 (Jong-Hee Han)成為公司新任執行長，並且擔任副董事長，同時也確定將消費電子與行動業務合併成為SET部門，而原本負責三星電機業務執行長的慶桂顯 (Kyehyun Kyung)則將接掌半導體業務。
而此次高層人事異動，更將自2018年3月開始的三執行長共同管理模式，恢復成單一執行長管理制度，同時三星更強調此次調整是為了讓公司能有更大業務競爭能力。
至於將消費電子與行動業務合併成為SET部門，更意味日後三星將使行動業務更深入與旗下消費電子產品整合應用，藉此擴展數位化成長布局。同時，SET部門將由韓鐘熙直接帶領發展，但同時也會維持帶領視覺顯示業務團隊，原本負責帶領的半導體業務則轉由原三星電機業務執行長慶桂顯接手。
在先前說明中，三星強調未來會著重半導體、人工智慧、機器人，以及生物製藥領域發展，並且計畫在未來三年內投資超過2000億美元推動各領域成長機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言