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三星高層大地震 恢復單一執行長制度、合併消費電子及行動業務部門

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前消息三星宣布將由原電子影像顯示業務負責人韓鐘熙 (Jong-Hee Han)成為公司新任執行長，並且擔任副董事長，同時也確定將消費電子與行動業務合併成為SET部門，而原本負責三星電機業務執行長的慶桂顯 (Kyehyun Kyung)則將接掌半導體業務。

而此次高層人事異動，更將自2018年3月開始的三執行長共同管理模式，恢復成單一執行長管理制度，同時三星更強調此次調整是為了讓公司能有更大業務競爭能力。

至於將消費電子與行動業務合併成為SET部門，更意味日後三星將使行動業務更深入與旗下消費電子產品整合應用，藉此擴展數位化成長布局。同時，SET部門將由韓鐘熙直接帶領發展，但同時也會維持帶領視覺顯示業務團隊，原本負責帶領的半導體業務則轉由原三星電機業務執行長慶桂顯接手。

在先前說明中，三星強調未來會著重半導體、人工智慧、機器人，以及生物製藥領域發展，並且計畫在未來三年內投資超過2000億美元推動各領域成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 三星

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