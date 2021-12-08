擴展未來成長規模 Intel證實明年年中將讓Mobileye在美掛牌上市

Intel稍早證實，將旗下自動駕駛業務部門Mobileye恢復獨立，預計在2022年中於美國境內掛牌上市，藉此擴展Mobileye未來成長規模。

而將Mobileye拆分獨立，更意味Intel將更專注在處理器產品業務發展，並且讓Mobileye能有更大發展彈性，藉此爭取更大成長機會。

在2014年時，Mobileye其實就曾以53億美元市值規模於紐約證券交易所上市，並且在2017年由Intel以153億美元價格收購，成為旗下自動駕駛業務部門。

Mobileye在2019年與28家車廠合作超過300款車輛應用，並且在今年讓合作車廠數量增加至30家，同時也新增超過40款車輛應用其產品，另外也對外提供超過1億組EyeQ解決方案，同時更已經針對自動駕駛計程車提供Level 4等級自動駕駛設計，而在全球累積自動駕駛測試行駛距離則每天累積高達500萬公里，目前更在美國、歐洲及亞洲地區測試自動駕駛車輛。

而在Mobileye正式掛牌上市後，Intel依然會持有最大持股佔比，同時未來也將持續與Mobileye合作研發、推動自動駕駛應用方案，至於Amnon Shashua依然會維持擔任Mobileye執行長，其帶領團隊目前也沒有任何異動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》