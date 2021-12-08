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Apple AirTag 成偷車賊犯案工具？加拿大汽車竊盜集團利用 AirTag 犯案
Apple 蘋果 AirTag 藍牙追蹤器，主打幫助找回遺失物，然而根據外媒報導，加拿大警方表示近來發現 AirTag 成為汽車竊盜集團的犯案工具，導致汽車竊盜案明顯提升。
《MacRumors》引述加拿大 York Regional 約克區警察局新聞稿，警方調查人員發現竊盜集團利用 AirTag 追蹤功能鎖定竊取車輛的位置，進而竊取汽車。
警察局新聞稿指出，自 2021 年 9 月起，有 5 起高級汽車竊盜案的嫌疑人使用 AirTag 進行犯案。竊賊先在公共場合和停車場找尋要下手的名貴車輛，接著將 AirTag 放在油箱蓋、拖車掛鉤等平常駕駛不會注意和難以發現的地方。
等到車主把車子開回家停放之後，竊賊就能使用 iPhone 的「尋找」功能找到 AirTag 與目標車輛的位置，進而連夜偷車。
儘管蘋果有幫 AirTag 設計反追蹤功能，只要追蹤器放在非本人身邊時，就會發出警告和通知提醒使用者，但不是所有受害者都會收到通知，畢竟不是每個使用者都是 iPhone 用戶。
外媒指出，儘管目前只有 5 起竊盜案與 AirTags 有關，但在過去一年整個約克區有超過 2,000輛汽車被偷竊，甚至有可能會延伸到其他國家。
加拿大約克警方預計，今後會有愈來愈多的車輛盜竊案可能會發現到 AirTags 的蹤跡。因此約克警方提出 5 點建議：
·把車輛停在車庫或收費停車裡
·加裝方向盤鎖
·定期檢查車輛，確認是否有任何可疑設備
·車上加裝電子鎖
·把汽車停放在家門前時，建議在停車位置附近安裝高畫質監控攝影機
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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