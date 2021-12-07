Intel、AMD、NVIDIA擬在CES 2022 揭曉新處理器及顯示卡產品

在明年1月5日至8日間恢復實體活動形式舉辦的CES 2022，Intel及AMD目前也準備公布新款處理器陣容，其中Intel更預期將公布以ARC品牌推行、代號Alchemist的新款Xe架構獨立顯示卡具體細節，而包含AMD及NVIDIA也計畫公布新款顯示卡產品。

包含Intel、AMD與NVIDIA都會選在1月4日展前活動期間公布新品，其中Intel將在美國西岸時間1月4日上午10點舉辦新品發表活動，預計揭曉代號Alder Lake-P的效能款筆電處理器，以及型號不包含K、對應主流市場的Alder Lake-S系列桌機版處理器，另外也計畫揭曉代號Alchemist的新款Xe架構獨立顯示卡具體細節。

而趕在Intel之前，預計在當天上午8點舉辦新品發表會的AMD，則預計揭曉代號Rembrandt (即歐洲巴洛克繪畫藝術的代表畫家林布蘭)的Ryzen 6000系列處理器，以及以Zen 4架構打造、整合3D V-Cache (3D垂直快取記憶體)設計的下一款Ryzen處理器，並且預期針對桌機需求推出Radeon 6500 XT、Radeon 6400顯示卡。

至於NVIDIA目前尚未公布具體活動時間，但預期會揭曉GeForce 3090 Ti，以及增加顯示記憶體容量的GeForce 3080 12GB，以及GeForce 3070 Ti 16GB版本，另外則預期針對筆電產品推出行動版GeForce 3080顯示卡，至於是否還會公布其他消息，目前暫時還無法確認。

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