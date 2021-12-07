快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Intel、AMD、NVIDIA擬在CES 2022 揭曉新處理器及顯示卡產品

聯合新聞網 / 楊又肇

在明年1月5日至8日間恢復實體活動形式舉辦的CES 2022，Intel及AMD目前也準備公布新款處理器陣容，其中Intel更預期將公布以ARC品牌推行、代號Alchemist的新款Xe架構獨立顯示卡具體細節，而包含AMD及NVIDIA也計畫公布新款顯示卡產品。

包含Intel、AMD與NVIDIA都會選在1月4日展前活動期間公布新品，其中Intel將在美國西岸時間1月4日上午10點舉辦新品發表活動，預計揭曉代號Alder Lake-P的效能款筆電處理器，以及型號不包含K、對應主流市場的Alder Lake-S系列桌機版處理器，另外也計畫揭曉代號Alchemist的新款Xe架構獨立顯示卡具體細節。

而趕在Intel之前，預計在當天上午8點舉辦新品發表會的AMD，則預計揭曉代號Rembrandt (即歐洲巴洛克繪畫藝術的代表畫家林布蘭)的Ryzen 6000系列處理器，以及以Zen 4架構打造、整合3D V-Cache (3D垂直快取記憶體)設計的下一款Ryzen處理器，並且預期針對桌機需求推出Radeon 6500 XT、Radeon 6400顯示卡。

至於NVIDIA目前尚未公布具體活動時間，但預期會揭曉GeForce 3090 Ti，以及增加顯示記憶體容量的GeForce 3080 12GB，以及GeForce 3070 Ti 16GB版本，另外則預期針對筆電產品推出行動版GeForce 3080顯示卡，至於是否還會公布其他消息，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 品牌

延伸閱讀

Qualcomm透露目前著手評估RISC-V架構應用可能性 但尚未有具體產品規劃

Intel傳將與台積電深入洽談3nm製程技術代工合作 避免與蘋果競爭產能

執行長稱「台灣不是個穩定的地方」Intel聲明：重視與更多市場發展

美國聯邦貿易委員會 正式指控NVIDIA收購Arm違反市場壟斷

相關新聞

蘋果新款14、16吋MacBook Pro無預警開賣 最快這時間拿到貨

想送自己一份耶誕大禮嗎？蘋果在10月19日發表新款搭載M1 Pro／M1 Max處理器的MacBook Pro 14吋與16吋筆電，於今（6）日如同iPad Mini 6上月一樣的手法，悄悄地在官網開賣了！若現在購買的話，最快可在11日拿到「新玩意」。

蘋果A14和A15仿生晶片 成為改變遊戲規則的SoC解決方案

對於蘋果的A系列仿生晶片，System Plus Consulting的技術與成本分析師Ying-Wu Liu表示：“蘋果的A14仿生晶片完全專用於iPhone12系列和iPad，於2020年問世...

重新設計的14吋及16吋MacBook Pro終於在台灣市場開賣 價格5萬9900元起

蘋果在今年10月中旬揭曉的新款14吋與16吋MacBook Pro，今日 (12/6)終於開放台灣市場銷售，其中14吋機種將從新台幣59900元起跳，16吋機種則從新台幣74900元起跳，而原先推行的13.3吋MacBook Pro則會成為入門機種選項，原本的16吋機種則會被新款設計取代。

Intel、AMD、NVIDIA擬在CES 2022 揭曉新處理器及顯示卡產品

在明年1月5日至8日間恢復實體活動形式舉辦的CES 2022，Intel及AMD目前也準備公布新款處理器陣容，其中Intel更預期將公布以ARC品牌推行、代號Alchemist的新款Xe架構獨立顯示卡具體細節，而包含AMD及NVIDIA也計畫公布新款顯示卡產品。

Google Search增加更容易尋找合適醫療資源功能 降低就醫難度

Google稍早更新其搜尋服務，讓使用者能更方便透過搜尋方式尋找合適就醫資源之餘，更可確認醫生是否能以其他語言溝通，或是能否使用醫療保險等，藉此簡化就醫難度。

Uber在美國強化服務安全措施 透過語音提醒乘客繫上安全帶、偵測非預期乘車路線變化

針對乘客使用服務時的搭乘安全，Uber稍早在美國境內推出多款新功能，包含透過語音提醒乘客繫上安全帶，或是在目的地抵達前提示非預期的路線變化等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。