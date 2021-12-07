重新設計的14吋及16吋MacBook Pro終於在台灣市場開賣 價格5萬9900元起

蘋果在今年10月中旬揭曉的新款14吋與16吋MacBook Pro，今日 (12/6)終於開放台灣市場銷售，其中14吋機種將從新台幣59900元起跳，16吋機種則從新台幣74900元起跳，而原先推行的13.3吋MacBook Pro則會成為入門機種選項，原本的16吋機種則會被新款設計取代。

兩款MacBook Pro實際對應尺寸為14.2吋與16.2吋，解析度則分別為3024 x 1964與3456 x 2344，同時確實也如先前傳聞採用全新設計，其中14吋機種採用15.5mm厚度與1.58公斤重量設計，16吋機種則分別採16.9mm厚度與2.13公斤重量規格，確實比先前機種略重一些。

蘋果標榜搭載M1 Pro或M1 Max的筆電，約比先前採用Intel Core i9處理器的16吋MacBook Pro提升2倍CPU算效能，而在GPU部分則比先前可選購的Radeon Pro 5600顯示效能提高2.5倍，而換成M1 Max的話則會提升4倍，採用SSD更對應每秒可達7.4GB存取速度。

而在市售規格選擇中，14吋機種採用8核心CPU與14核心GPU的M1 Pro處理器，以及16GB記憶體與512GB儲存容量規格起跳，要再上一階才會採用完整10核心CPU與16核心GPU的設計，但亦可額外選擇採10核心CPU與24核心GPU的M1 Max處理器，或是10核心CPU與32核心GPU的完整規格M1 Max處理器，記憶體則可增加至32GB，儲存容量則可擴充至8TB。

16吋機種則分別提供採用完整10核心CPU與16核心GPU的M1 Pro處理器選項，或是搭載採用完整10核心CPU與32核心GPU的完整M1 Max處理器，記憶體最高則可增加至64GB，儲存容量則一樣可擴充至8TB。

除了在機身內部採用散熱效率更高的風扇系統，同時也重新加入MagSage磁吸式充電介面，以及包含HDMI連接埠與SDXC讀卡機介面設計，並且增加支援Thunderbolt 4規格的USB-C連接埠數量。

機身部分則是取消過去在市場使用率相當低的Touch Bar觸控顯示條，而鍵盤則延續今年新推出的鍵盤配件設計，並且將鍵盤底部也改為黑色，Touch ID指紋辨識介面則與電源按鍵整合，另外機身也採用回收鋁材打造。

至於螢幕部分則如先前傳聞採用瀏海造形設計，主要是為了讓螢幕邊框收窄至3.5mm，藉此進一步放大螢幕顯示範圍，同時在瀏海兩側顯示面積則可用於放置選單項目，使下方顯示範圍可讓使用者觀看更多內容。位於瀏海內的視訊鏡頭則採用1080P規格、採f/2.0光圈與4組鏡片構成，可在低光環境提升2倍影像亮度。

另外，新款MacBook Pro也導入Mini LED背光技術設計，並且沿用蘋果在iPad Pro採用的Liquid Retina XDR顯示技術，更加入iPhone 13 Pro系列搭載的120Hz畫面更新率設計，分別對應1000 nits亮度與最高可達1600nits亮度表現，更支援1000000:1對比表現。

電力表現方面，14吋機種可對應17小時影片連續播放時間，16吋機種則可對應21小時，兩種規格機種均支援快充技術，可在30分鐘內充入50%電力。另外，蘋果更在新款MacBook Pro重新加回第三代MagSafe充電介面設計，但使用者同樣也能透過USB-C連接埠充電。

使用充電器部分，14吋Macbook Pro搭載8核心設計的M1 Pro處理器配置67W USB-C充電器，搭載10核心設計的M1 Pro處理器才會採用96W USB-C充電器，至於16吋MacBook Pro則全數配置140W USB-C充電器。

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