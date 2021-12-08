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聯合國統計數據 全球仍有約29億人從未接觸過網路
雖然去年公布數據顯示全球採4G網路連接上網比例達84.7%，但聯合國國際電信聯盟在稍早公布數據中，則顯示全球仍有約29億人從未接觸過網路，約佔全球人口37%。
依照數據顯示，這些人幾乎是在開發中國家，其中包含阿富汗、葉門、尼日、莫三比克等46個開發中國家，其中幾乎約四分之三的人口從未接觸過網路。而造成這樣情況的原因，在於經濟貧窮、文盲、電力供應問題，以及缺乏網路基礎建設等，因此讓多數人仍未上網。
而聯合國國際電信聯盟表示，將希望持續推動改革，讓這些29億人口也能藉由網路改變生活，並且降低數位發展落差。
不過，相較目前從未接觸過網路的人口數量，目前上網人口則是增加至49億人，相較2019年約成長8億人左右，其中更因為新型冠狀病毒疫情影響，使得越來越多人仰賴網路，因此也讓網路使用人口增加10%，創下過去10年以來最大增加幅度。
但在這些上網人口中，聯合國國際電信聯盟也指出年輕族群、男性，以及居住在都市地區居民有較高接觸上網機率，而老年人、女性，或是住在農村等偏遠地區的居民上網比例相對減少，而在發展中國家這樣的落差更為明顯。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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