國際科技女性領袖打破時空限制 智慧城市女力國際論壇重磅開講

桃市府以「Smart Cities Beyond Borders」為主軸，辦理智慧城市女力國際論壇。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

克服疫情造成的時空隔閡，一場全線上形式辦理智慧城市女力國際論壇將於今年12月8日線上展開，以「Smart Cities Beyond Borders」為主軸，由桃園引領跨國討論，集結8位海內外優秀講者，融入性別觀點，交流分享智慧城市建設的經驗。主辦單位桃園市政府資訊科技局與協力單位Anchor Taiwan，提供英文原音與即時口譯中文頻道，增進國內外對桃園智慧城市及科技女力成績的瞭解，並提升臺灣科技創新能量開啟對話。透過科技女力的社群力量，拓展國際視野與連結，為桃園種下跨境合作的重要種子。

本次論壇邀請海內外科技女性領袖，包含桃園市政府資訊科技局長余宛如、萬事達卡 City Possible 總監Maddie Callis、智慧城市生態系推手Digi.City創辦人 Chelsea Collier、跨境創新生態系平台Anchor Taiwan創辦人邱懷萱、加拿大艾德蒙機場科技與創新副總裁Tara Mulrooney、BMW/MINI旗下URBAN-X投資加速器總監Miriam Roure、智慧城市虛擬實境新創公司RWI執行長Myrna Bittner、創新工業技術移轉／工研院創投黃馨逸，分享產官學研在智慧科技應用政策、產業應用與跨域合作經驗，透過桃園經驗的交流，並借鏡海外成功案例，希望在政策中引入性別觀點，打造更為包容的智慧城市。

桃園以市民為中心，以「好用、有感、可複製」為目標發展智慧城市，讓市民落實智慧生活。透過不同面向導入智慧應用措施，並藉由新興技術提升治理效能，桃園近年榮獲2019年ICF智慧城市論壇首獎、2021年ASOCIO數位政府獎等全球認可，更於2019年與ICLEI簽約擔任首任生態物流主席，強化國際交流，攜手打造永續物流城市。

桃市府攜手民間企業，首度延攬不同領域的傑出女性擔任桃園智慧城市推動會委員。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

在城市與政策設計上，桃園更進一步推動「She Smart Taoyuan」計畫，發揮女性的韌性與優勢，打造更具創造力及想像力的生活空間，並由科技女力擔任翻轉數位城市的關鍵角色，余宛如局長希望納入女性觀點的新思維，讓桃園智慧城市邁入新篇章。由桃市府攜手民間企業，首度延攬不同領域的傑出女性擔任桃園智慧城市推動會委員，辦理女力高峰座談會及女力國際論壇，透過培育或賦權更多科技女力成為理科領導人才，讓智慧城市更具包容性。

◎本次智慧城市女力國際論壇-Smart Cities Beyond Borders直播，敬請收看：

中文-https://youtu.be/3VpokmQ_4e4

英文-https://youtu.be/1nn_92Idt98