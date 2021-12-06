蘋果新款14、16吋MacBook Pro無預警開賣 最快這時間拿到貨

想送自己一份耶誕大禮嗎？蘋果在10月19日發表新款搭載M1 Pro／M1 Max處理器的MacBook Pro 14吋與16吋筆電，於今（6）日如同iPad Mini 6上月一樣的手法，悄悄地在官網開賣了！若現在購買的話，最快可在11日拿到「新玩意」。

新款MacBook Pro有14吋及16吋2種機型，打造全新鋁合金機身、厚度與重量稍稍增加，螢幕採mini-LED技術，提供高達1000尼特的全螢幕亮度，支援120Hz ProMotion自適應螢幕更新率，而且此次新款MacBook Pro告別了Touch Bar，並把MagSafe磁吸充電及一堆接口（HDMI孔、SDXC插槽等）加回來，引網友好評。

蘋果新款14吋與16吋的MacBook Pro筆電，6日悄悄在官網開賣，現在下訂，最快可在11日送到手中。（翻攝自蘋果官網）

而當時10月蘋果第2次的秋季發表會，新款MacBook Pro未列入首波開賣名單，沒想到今（6）日在蘋果官網無預警開賣，14吋MacBook Pro基本款為5萬9900元起、16吋為7萬4900元起，若現在下訂，最快可在12月11日收到「耶誕禮物」，但目前無法在蘋果直營店（A13或台北101）取貨。不少果粉先前每日都在官網「刷」網頁，如今真的開賣，將掀起果粉搶購熱潮。

新款MacBook Pro令網友最在意的「瀏海螢幕」似乎是要提高螢幕占比，但被笑「筆電還來瀏海是怎樣」、「就一顆鏡頭也要瀏海」。YouTube頻道「蘋果爹」搶先開箱頂規的MacBook Pro，針對「瀏海螢幕」表示，看久了可能會習慣，不過也由於剛推出的關係，目前會造成部分軟體的工具列消失，可能要等待未來軟體優化才能解決。