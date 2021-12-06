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Google Search增加更容易尋找合適醫療資源功能 降低就醫難度

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早更新其搜尋服務，讓使用者能更方便透過搜尋方式尋找合適就醫資源之餘，更可確認醫生是否能以其他語言溝通，或是能否使用醫療保險等，藉此簡化就醫難度。

依照Google搜尋服務總監Hema Budaraju表示，由於美國境內有不少母語非英語的外來移民，或是有語言障礙情況的民眾，當這些人需要就醫時，往往會因為語言溝通不良而產生認知落差，進而產生不少醫療爭議，因此Google在此次於美國境內的更新，便增加可標示醫療機構是否能以英語以外語言溝通，目前率先加入西班牙語及美式手語，預期日後也會持續加入更多語言。

另外，Google也在此次更新中增加條列醫療機構可使用哪些醫療保險服務，藉此降低使用者就醫時所需負擔費用，其他部分則包含可條列能線上預約看診的醫療機構，或是能否使用輪椅進出等。

在目前疫情仍有影響情況下，Google希望讓使用者在實際出門前，即可透過線上服務確認預計前往醫療機構是否符合就醫需求，避免必須在外來回奔波，進而產生更高染疫風險。

而此項功能目前主要先在美國境內推出，或許接下來也會在全球地區推廣使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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