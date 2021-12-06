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Uber在美國強化服務安全措施 透過語音提醒乘客繫上安全帶、偵測非預期乘車路線變化
針對乘客使用服務時的搭乘安全，Uber稍早在美國境內推出多款新功能，包含透過語音提醒乘客繫上安全帶，或是在目的地抵達前提示非預期的路線變化等。
依照Uber說明，此次增加功能主要是讓乘客使用服務時能更安心，但另一方面也確保司機本身安全。
例如透過語音提醒乘客繫上安全帶的功能，不僅能讓乘客在使用乘車服務可確保意外時的人身安全，同時也能減少司機必須持續提醒乘客繫上安全帶時的尷尬，同時也能符合在地法規，避免司機因此受罰。此項功能將會在12月下旬陸續推出，預計在明年會在全美境內推廣使用。
至於車內錄音功能則是已經在南美洲地區推行兩年左右，接下來將會在美國境內堪薩斯、路易維爾、羅利達拉姆等城市測試，此項功能將向Uber司機與乘客提供，在有必要時候可手動啟動，但如果是由司機啟用的話，將會同步向乘客推送通知，表示目前行車期間將會透過錄音記錄，避免乘客對司機做出騷擾行為。
而錄音功能僅會將內容存放在乘客或司機的手機內，包含Uber在內均無法取得這些錄音內容，僅在乘客或司機以錄音資料提出申訴時，才能由Uber安全人員解密進行審查，藉此釐清乘車過程發生事故情況。
另外，針對先前已經推出藉由GPS追蹤車輛行駛過程是否出現碰撞，或是異常長時間停駐情況的RideCheck功能，則是加入抵達目的前就意外結束行程，或是不正常偏離路線等情況偵測，藉此改善乘車服務使用安全，必要時更可透過app緊急呼救，或是回報問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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