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微軟針對中小型企業 推出Microsoft Teams Essentials訂閱方案
目前微軟已經推出收費版本的Microsoft Teams，以及針對個人使用的免費版本，目前更針對預算有限的中小型企業，或是人數不多的新創團隊推出訂閱價格更划算的Microsoft Teams Essentials。
目前Essentials版本在美國地區將以每月4美元價格訂閱，台灣地區則會以每月120美元價格訂閱使用，相較免費版本會在無限制的群組會議功能，從原本60分鐘增加至30小時使用時間，每場會議可容納參與者人數則從100人增加至300人，每個使用者的雲端雲端儲存空間則從5GB增加至10GB。
其他相同功能，則包含能與同事和客戶進行無限制的聊天，以及提供檔案共用、任務和輪詢，另外在會議、聊天、通話和檔案傳輸過程都會進行資料加密，而Essentials版本更額外增加可隨時透過電話及網頁取得技術支援。
不過，跟免費版本一樣，Essentials版本並未包含微軟Office套件軟體，其他功能也與Microsoft 365商務基本版不同，但兩者每月訂閱價格僅有些微差異，等於每人每月多花費新台幣30元就能獲得更多功能，只是這部份可能還是要看使用需求而定，若中小型企業已經擁有其他文書處理軟體，僅需要Microsoft Teams的線上通訊服務功能，那麼Essentials版本可能就會更適合。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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