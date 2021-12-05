美國太空總署敲定與亞馬遜旗下Blue Origin等三家民間企業打造商用太空站

美國太空總署在稍處提出的商用低軌開發計畫 (Commercial LEO Development)合作中，確定在第一階段審核與亞馬遜旗下Blue Origin，以及同樣位於德州的太空新創空斯Nanoracks簽約，同時世界第4大軍工生產廠商也同樣獲得美國太空總署簽約合作，三家公司分別獲得1.3億、1.6易與1.26億美元資金補助，藉此協助新款太空站。

其中，Blue Origin提出太空站設計，其實就是今年10月下旬對外公布的Orbital Reef (軌道堡礁)，藉由分別與製造Dream Chaser太空載具的Sierra Space，以及包含波音、Redwire Space、Genesis Engineering Solutions與亞利桑納州立大學等機構合作，打造能以模組化擴展使用空間，同時具備往返太空站的載人服務，在此次合作中提供較完整的方案，但相對複雜度也會較高。

而Nanoracks則是與Voyager Space及Lockheed Martin合作，打造名為Starlab的太空站，採用相對簡單結構設計，並且搭配一組充氣式載人艙組成。至於Northrop Grumman則採用比照現有國際太空站形式設計，並且透過Cygnus太空船乘載人員及貨運物品。

▲Nanoracks則是與Voyager Space及Lockheed Martin合作打造太空站Starlab

▲Northrop Grumman打造太空站

此次合作三家公司會在2030年以前會將部分以上的太空站組件送上外太空，而在2025年以前也會討論更進一步的合作規劃。

除了向民間發起合作計畫，美國太空總署與新創公司Axiom Space的合作依然會繼續，並且以現有國際太空站為基礎擴展使用空間，同時也將加入電力驅動系統與供氧等維生系統，之後也能以獨立形式太空站運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》