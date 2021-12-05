Qualcomm新處理器搭載常時感測元件 開啟鏡頭設計不會構成隱私安全

Qualcomm在今年推出的旗艦處理器Snapdrgon 8cx Gen 1中，除了強化相機拍攝功能，更進一步與Sony深入合作。不過，在此次處理器設計中，Qualcomm額外在Sensing Hub常時感測元件加入一組小型ISP，藉此讓相機能常時偵測是有其他人同時觀看使用者手機，但似乎也引發許多人擔心是否會有隱私問題。

對此，Qualcomm產品管理副總裁Judd Heape在先前解說時，其實透露在此次Sensing Hub增加的ISP，實際上是以極低功耗運作，因此雖然可讓相機啟動運作，但頂多僅能作為動態偵測，如果要進一步實現拍攝，甚至對應人臉識別應用的話，基本上要以全功率形式開啟運作，意味使用者必須先將手機解鎖。

依照Qualcomm說明，在使用者將手機螢幕關閉、上鎖，或是未開啟相機功能情況下，相機頂多僅能透過在Sensing Hub的ISP進行動態識別，而這樣的情況基本上無法清楚記錄影像，因此也很難構成隱私安全問題，甚至配合其他手機上鎖、身分識別機制，更可確保手機解鎖認證安全。

不過，即便Qualcomm對此聲明不會構成隱私問題，恐怕還是會讓不少人擔心隱私是否因此受影響，因此接下來可能會面臨不少批評與質疑，甚至可能會讓更多人擔心使用Snapdragon 8 Gen 1處理器的手機是否會有隱私外洩疑慮。

以目前智慧型手機設計來看，為了呼應更智慧的聲控操作、數位助理服務隨時喚醒使用需求，其實包含麥克風、喇叭等元件都是保持以低功耗形式常時待機運作，當接受使用者特定喚醒詞、聲控指令時，才會恢復以全功率形式運作，Qualcomm此次在Sensing Hub增加ISP的設計也是基於相同原理。

只是此次採用元件畢竟與鏡頭拍攝有關，況且就算無法對應清晰影像拍攝，對許多人而言可能就是侵犯個人隱私，更何況會有更多人擔心Qualcomm說法只是片面之詞，實際運作模式或許會與想像有落差，甚至可能擔心因為這樣的設計，導致手機更容易遭受駭客攻擊利用。

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