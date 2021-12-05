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滴滴證實從紐約證券交易所下市 預計最快明年夏季於香港掛牌上市
日前傳出中國政府以擔心敏感資訊曝光為由，要求滴滴從紐交所下市之後，滴滴稍早發出聲明確認正式啟動從紐約證券交易所下市流程。
從滴滴發出聲明表示，配合從紐約證券交易所下市流程，將確保投資者手上持有美國存託憑證 (ADR)可以轉換為自由股票交易，讓投資者能將原先投資移轉到其他投資標的。
而接下來發展，滴滴也確認將會在香港證券交易所掛牌上市，相關消息則指出最快時間會是在明年3月申請上市，順利的話則可在明年夏季掛牌。
在先前消息中，中國政府基於擔心滴滴在美國掛牌上市因素，因此可能會被美國政府要求提供其持有敏感資訊，可能因此對中國國家安全造成威脅，因此希望滴滴從紐交所下市，而此次宣布啟動從紐約證券交易所下市流程，則是證實受到中國政府壓力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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