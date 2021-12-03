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多家歐洲電信業者呼籲 大型科技業者須協助分攤網路建制成本
基於疫情影響，導致在家使用串流影音服務，以及透過線上社群與人互動比例增加，歐洲電信業者稍早共同聲明，要求大型科技業者必須協助分攤歐洲電信網路基礎設施建置成本。
路透新聞報導，13家歐洲電信業者共同聲明表示，近期使用各類大型科技業者提供網路網路服務比例遽增，而這些網路服務同時也藉由廣告與使用流量產生可觀獲利，實際上仍仰賴電信業者建置網路資源傳輸，因此希望大型科技業者能為此協助分攤基礎設施建置成本。
13家歐洲電信業者分別包含德國電信、Vodafone、西班牙電信Telefonica、法國電信Orange、荷蘭電信公司KPN、英國電信BT、奧地利電信、保加利亞電信公司Vivacom、比利時電信公司Proximus、挪威電信Telenor、葡萄牙電信商Altice Portugal、瑞典電信商Telia及瑞士電信，而這些電信業者所指大型科技業者則包含提供Facebook、Instagram等服務的Meta，以及提供串流影音服務的Netflix，以及包含亞馬遜、蘋果、Google、Twitter等美國境內科技業者。
而在共同聲明中，更提及在由大型科技業者協助分攤基礎設施建置成本情況下，才能順利藉由擴展網路資源推動歐洲地區民眾更進一步擁抱數位化轉型，因此對於大型科技業者也能帶來互利效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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