Square將公司名稱調整為Block 加密貨幣業務則更名為Spiral

Square宣布，將正式更名為Block，同時旗下加密貨幣業務也將從原本名稱Square Crypto調整為Spiral。

不過，除了調整公司及業務名稱，現有公司組織、人員職位，以及業務項目基本上都未作調整，旗下服務依然會維持使用Square，其他業務如Cash App、TIDAL，以及TBD54566975等依然會維持既有名稱。

而新公司名稱將會在12月10日起正式生效，但在紐約證交所使用股票代號仍會維持「SQ」。

依照說明，此次更名主要是為了讓使用者能有更大識別效果，藉此與原本便以Square為稱的服務項目作明顯區隔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》