快訊

台鐵一早連連出包！406次普悠瑪無動力、基隆八堵號誌異常

馬文鈺爆：林男找政商高層施壓 逼高嘉瑜幫串通洗白

Square將公司名稱調整為Block 加密貨幣業務則更名為Spiral

聯合新聞網 / 楊又肇

Square宣布，將正式更名為Block，同時旗下加密貨幣業務也將從原本名稱Square Crypto調整為Spiral。

不過，除了調整公司及業務名稱，現有公司組織、人員職位，以及業務項目基本上都未作調整，旗下服務依然會維持使用Square，其他業務如Cash App、TIDAL，以及TBD54566975等依然會維持既有名稱。

而新公司名稱將會在12月10日起正式生效，但在紐約證交所使用股票代號仍會維持「SQ」。

依照說明，此次更名主要是為了讓使用者能有更大識別效果，藉此與原本便以Square為稱的服務項目作明顯區隔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 加密貨幣

延伸閱讀

Meta加密貨幣負責人David Marcus將於年底離開

衝刺FinTech 萬事達卡推四大賦能價值

90萬積蓄全沒了！他玩虛擬貨幣慘遭駭客入侵 「兩疏失」血本無歸

印度禁虛擬貨幣 交易所仍大舉進駐

相關新聞

高嘉瑜手機充電驚見4女私密影像 全因林秉樞「備份神器」讓惡行事跡敗露

民進黨立委高嘉瑜遭到43歲男友林秉樞家暴引起各界震驚，同時也傳出高嘉瑜之所以知道男方藏有4名女子的私密影像，全是因為她向對方借用充電器時，讓林秉樞家的惡行惡狀曝光！而這款「Qubii Duo備份豆腐」讓外界好奇到底是什麼，一度衝進Google熱搜關鍵字前10名。

機器人公司開價550萬元買你的臉 面孔需有「一特徵」

產製超擬真「類人型機器人」的俄羅斯新創公司Promobot近期徵求願意授權自己臉孔、製成機器人的參與者，並支付20萬美元（約合新台幣553萬元）的酬勞。

一表看懂差異！高通Snapdragon 8 Gen 1、聯發科天璣9000規格比一比

在Qualcomm正式揭曉新一代旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1之後，筆者就目前公布細節與先前聯發科已經揭曉的天璣9000處理器主要規格作比較。

Level 5等級！韓國開放「沙盒」地區讓全自駕垃圾車、掃地車上路了

韓國光州啟用了 2 款特殊無人車，號稱是 Level 5 的自動駕駛等級，無需司機駕駛、也不需要清潔人員隨車，就可以自動清掃路面及收集生活垃圾。

談聯發科天璣9000處理器 高通：不認為可以相提並論

對於此次推出的Snapdragon 8 Gen 1，以及競爭對手聯發科所推出的天璣9000，Qualcomm資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian等人在稍早訪談中作進一步細節說明，另外也針對目前調整Snapdragon處理器產品名稱想法作回應。

為什麼蘋果非造車不可？沒有方向盤和踏板，你敢搭？Apple Car疑問一次解

蘋果加速開發全自駕電動車Apple Car，目標在2025年問世。它的晶片由Apple Silicon團隊設計，將能處理自駕的大量AI運算需求，並正開發新的電池技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。