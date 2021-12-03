高通透露Snapdragon G品牌對應不同遊戲族群 將有更多平台使用

在此次Snapdragon Tech Summit 2021會後訪談中，Qualcomm產品管理資深總監Micah Knapp強調此次啟用Snapdragon G品牌，並且推出第一款Snapdragon G3x Gen 1運算平台，將進一步推動更大遊戲市場成長動能，同時也透露接下來也會推出Snapdragon G1、Snapdragon G2等規格產品，藉此鎖定不同用戶族群。

不過，Micah Knapp並未進一步說明接下來規劃推出產品細節，但可以確定未來在Snapdragon G品牌底下將比照其他產品線，一樣鎖定不同市場用戶族群，而非僅聚焦重度玩家市場。

另一方面，Micah Knapp也提及Snapdragon G品牌代表Qualcomm針對遊戲體驗最佳化打造產品，雖然目前主要搭配Snapdragon G3x Gen 1運算平台，並且與Razer合作打造應用此運算平台的掌機開發工具組，但未來聚焦在遊戲使用的手機產品確實也有可能包含在Snapdragon G品牌之下，意味Qualcomm之後有可能會更進一步深化遊戲產品布局。

而對於Snapdragon G品牌日後發展，Qualcomm強調並非為了與目前家用電玩主機產品競爭，主要是希望提供更好遊戲使用體驗，因此在Snapdragon G3x運算平台除了保留必要的5G連網機能，幾乎去除原本手機應用功能，並且加入震動觸覺應用、可連接虛擬視覺頭戴裝置，以及可對應輸出4K以上畫質表現影像，讓使用者也能感受家用電玩主機般的遊玩體驗，另外也能對應接下來趨於普及的串流遊戲使用需求。

但從過去遊戲市場發展，除了硬體方面的投資，更重要的還是內容應用豐富性，例如過去Sony雖然也提出PSP、PS Vita等掌機產品，但由於內容豐富性仍無法比擬當時任天堂推行的NDS系列機種，因此最終在掌機市場上落敗，而微軟方面也由於意識到此問題，因此雖然曾有進入掌機市場競爭規劃，最後仍取消相關計畫。

對此，Micah Knapp則強調目前與Google之間維持緊密合作，同時也強調在Google Play Store生態具備豐富遊戲內容，但也不排除擴展其他平台遊戲發展可能性，例如目前Qualcomm在對應PC裝置的Snapdragon 8cx等運算平台，已經相容微軟DirectX API，另外也高度相容Unreal Engine、Unity等市場主流遊戲引擎，因此認為在遊戲市場發展並不會有太大限制。

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